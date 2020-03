Gastón Togni estaría ocho meses sin jugar

Mientras pasa las horas jugando a la pelota en el parque de su casa con sus hijos, ayudando a su mujer con clases de ejercicios por las redes sociales, haciéndole el seguimiento a sus dirigidos para que no pierdan ritmo físico en las rutinas domiciliarias o bien mirando videos y adelantando trabajo teórico para llevar a la práctica cuando el coronavirus al fin deje respirar a la humanidad, Lucas Pusineri recibió una muy mala noticia:

El futbolista profesional oriundo de Coronel Granada, exjugador en el amateurismo de Villa Francia y Pintense, siendo campeón con los blancos de la ciudad cabecera, y Defensa y Justicia en A.F.A., deberá ser operado nuevamente de su rodilla izquierda y será baja por unos ocho meses.

El jugador granadense, de 22 años, quien venía de integrar la Selección Nacional Sub-23 que ganó el Preolímpico jugado en Colombia, clasificando a los Juegos Olímpicos de Tokio, tuvo muy mala fortuna. Se lesionó justo en el último entrenamiento que realizó el plantel de Independiente de Avellaneda, en Villa Domínico antes de entrar en cuarentena. Inmediatamente se dio cuenta de que la cuestión era compleja. Sin embargo, los primeros estudios a los que se sometió no arrojaron una rotura. Eso trajo algo de alivio en Independiente.

Pero el futbolista no sentía lo que los resultados decían. La rodilla continuaba inestable. Los médicos constataron entonces que el comportamiento clínico no coincidía con lo que se veía en las imágenes. Por este motivo, ordenaron hacerle más exámenes.

A través de ellos, se confirmó que Togni había sufrido la rotura de la plastia hecha en la cirugía anterior (un injerto que reemplazaba al ligamento original), cuando se rompió el cruzado anterior de la rodilla izquierda en Febrero de 2019, jugando para Defensa y Justicia.

Había dudas entre los médicos del plantel del conjunto "rojo" de Avellaneda sobre cómo proseguir. Operar de nuevo o no, esa era la cuestión. No es sencillo el tratamiento ante una segunda rotura en la misma rodilla; es más complicado que la primera.

La intervención quirúrgica

Por esto, se decidió consultar al especialista Jorge Batista, quien luego de examinarlo determinó que lo mejor será que el querido Gastón pase nuevamente por el quirófano y la intervención se haría en estas horas (posiblemente hoy mismo) en el Sanatorio de La Trinidad, a cargo del propio Batista, estimándose que la rehabilitación será un tanto más prolongada esta vez.

Las lesiones siempre son inoportunas y esta le llegó al zurdo justo cuando empezaba a sumar minutos con el entrenador recientemente contratado, Lucas Pusineri, quien en los últimos encuentros había decidido darle mayor espacio a los juveniles en el primer equipo,entre ellos a Togni, quien venía cumpliendo buenas actuaciones.