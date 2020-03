El presidente Jorge Ameal pidió cuidarse a todos "para volver a ver a Boca Juniors"

El presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, pidió a la gente boquense a quedarse "en sus hogares", a cuidarse "entre todos para poder volver a ir a ver a Boca”, por medio de una gacetilla de prensa publicada en las últimas horas, en referencia al cumplimiento del aislamiento obligatorio dispuesto por el gobierno nacional para mitigar los efectos de Covid-19.

“Un saludo grande para toda nuestra gente, que ahora se queden en sus hogares, que tendremos mucho tiempo para disfrutar. Cuidémonos entre todos para poder volver a ver a Boca”, fue el mensaje completo que emitió el titular de la institución 'xeneize', con un pedido y a la vez con la esperanza del regreso de la actividad futbolística.

En la misma publicación, Ameal ofreció información sobre otros aspectos del club como la ampliación de estadio: “Seguimos trabajando desde el primer día en la ampliación, el tema Bombonera 360 debe ser una realidad. También estamos recuperando la platea K para que vuelva a ser popular. De La Boca no nos vamos. Nos quedamos con el sentimiento de nuestra gente en nuestra cancha”.

Prosiguió con conceptos elogiosos hacia Juan Román Riquelme -vicepresidente segundo del club-: "Román es un líder natural, y junto con todo el equipo ha provocado este cambio. Él tiene mucho que ver con todo esto. No es menor lo que se está haciendo en fútbol amateur, en las divisiones inferiores e infantiles. Es un trabajo total”, subrayó.

A continuación, brindó un detalle en cuanto a la situación económica de Boca: “Estamos auditando el club con distintos resultados. No vamos a adelantar nada hasta que esté terminada la auditoria. Ayer nos reunimos para estudiar la baja de los costos en los días que tenemos espectáculos".

Sobre este último tema puntualizó: "Estamos trabajando en reducir los gastos y aumentar los ingresos. La política nuestra es aumentar los ingresos vía sponsors, no vía cuota societaria. Tenemos que bajar los egresos un 30 por ciento y subir los ingresos".

El conflicto con Nahuel Molina Lucero

En los últimos días Ameal se había mostrado molesto porque el lateral derecho Nahuel Molina Lucero se había realizado una intervención quirúrgica por un estiramiento del ligamento posterior de la rodilla derecha sin la autorización del departamento médico del club.

"No estaba autorizado para operarse. Consulté al cuerpo médico del club y me respondieron que no era necesario. Le mandé una nota para que me aclare dónde fue y por qué. A Boca no le falta el respeto nadie", le indicó a radio La Red el presidente "xeneize".

En tal sentido la respuesta de Molina Lucero, cuyo contrato vence en junio y en principio su recuperación demandará hasta entonces, por lo que podría quedarse al finalizar el mismo con el pase en su poder (tuvo un sondeo nada menos que de River Plate), no se hizo esperar y se materializó a través del siguiente comunicado:

"En tal sentido, dejo aclarado que el día 4/3 junto con mi representante, Leonardo Rodríguez, hablamos expresamente con Jorge Bermúdez, actual integrante del Consejo de Fútbol en Boca, a quien le hicimos saber cuál era la situación".

"Asimismo, mi médico personal, Fernando Macias, quien controla periódicamente el estado de mi rodilla desde hace ya tres años, se comunicó con el doctor Jorge Batista, médico de Boca, para informarle el estado de mi rodilla en la actualidad, y a partir de ahí decidimos hacer la operación al respecto, que fue exitosa y se llevó a cabo mediante una artroscopía", indicó.

El cordobés, de 21 años, oriundo de la localidad de Embalse, viene de sendos préstamos en Defensa y Justicia y Rosario Central.