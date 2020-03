"Hoy jugamos un partido que tenemos que defendernos entre todos los argentinos"

El técnico de Independiente, Lucas Pusineri, sostuvo ayer en un mensaje público desde las redes sociales del club que "en estos momentos se está jugando un partido en el que hay que defenderse entre todos los argentinos", en referencia a contener la pandemia de coronavirus.

"Hoy íbamos a estar jugando nuestro partido ante Banfield (a las 11 por la segunda fecha de la Copa de la Superliga) y nos encontramos jugando otro partido. Un partido en el que tenemos que defendernos entre todos los argentinos, sin importar la camiseta que vistamos", resaltó el entrenador por medio de un video subido a las redes oficiales de Independiente.

Hay que cumplir las reglas: quedarse en casa, lavarse bien las manos y lograr un aislamiento que nos permita cuidarnos a nosotros y a los demás.

"Hay que cumplir las reglas: quedarse en casa, lavarse bien las manos y lograr un aislamiento que nos permita cuidarnos a nosotros y a los demás", apuntó el entrenador que ayer había aparecido en otro video, en este caso subido a Instagram por él y su esposa, la personal trainer Romy Bergdolt, realizando distintos ejercicios físicos para pasar la cuarentena en su casa.

En el mensaje de este domingo prosiguió con que espera "que esto termine pronto, lo más rápido posible, y para eso hay que cumplir las reglas. Así el futuro nos encontrará a todos adentro de una cancha, felices y alegres. Seguramente va a ser así", concluyó Pusineri.



La actualidad del plantel el mercado de pases del Rojo

Por otra parte, el que se ilusiona con el regreso a Independiente es el joven centro delantero Nicolás Messiniti, que se afirmó en el ataque de Temperley (cuarto en la zona A de la Primera Nacional), donde se encuentra a préstamo hasta junio próximo.

"Aunque todavía de Independiente no se contactó nadie, sé que me están mirando y uno sueña con volver y ser tenido en cuenta, pese a que el equipo tiene buenos delanteros”, declaró Messiniti en el programa radial Siempre Rojo.

El joven de 24 años nacido en Avellaneda reconoció que en el equipo 'Gasolero' alcanzó "la continuidad que buscaba", siendo el goleador con siete conquistas, y se definió como "un nueve con movilidad, apareciendo por todo el frente de ataque".

Además, Messiniti ofreció referencias de su compañero, el lateral derecho Gonzalo Asís -también debe regresar al 'Rojo' en junio venidero-, de quien dijo que "está haciendo un torneo bárbaro, porque juega todos los partidos con mucha ida y vuelta y siempre es determinante en cada ataque”.

Ambos jugadores quedarán a expensas del criterio de Pusineri y del flamante manager, Jorge Burruchaga, para saber si serán tenidos en cuenta para la próxima temporada o irán cedidos a préstamo a otros clubes.

Lo mismo sucederá con otros siete jugadores del "rojo" que fueron cedidos con contrato vigente: Elías Contreras (Brown de Adrogué); Nicolás del Priore (Villa Dálmine); Ezequiel Denis (Almagro); el ecuatoriano Fernando Gaibor (Al Wasl, de Dubai); Lucas Albertengo (Newell's); Jonathan Menéndez (Talleres, de Córdoba) y Cristian Chávez (Central Córdoba, de Santiago del Estero).

Vale recordar que las entidades donde militan los últimos cuatro jugadores mencionados, más Asís, cuentan con la opción de compra de sus respectivos pases.

Por último, otros tres futbolistas deben regresar a mitad de año: el arquero Franco Vélez (a préstamo en Villa Mitre, de Bahía Blanca) Mauricio Del Castillo -hermano de Sergio Agüero- en Tristán Suárez, y el volante Matías La Mastra (Nueva Chicago), cuyos contratos vencen el 30 de junio próximo y es muy probable que no les sean renovados, aunque por la inactividad originada por la pandemia de coronavirus, las definiciones sobre las extinciones o prolongaciones de contratos y préstamos hoy no están claras.