Melina Garialdi: "Luchamos por el ascenso, que fue el primer objetivo planteado"

Bien podría decirse que Melina Magalí Garialdi Panero, de 31 años y orgullosa mamá de Tomás Benjamín Deo Garialdi (13), es "pionera" en el fútbol femenino de Junín, llegando a jugar oficialmente hace algunas temporadas para la UAI Urquiza en los primeros torneos "oficiales" de mujeres de la Asociación del Fútbol Argentino.

La pasión de "Meli" por el balompié, según ella misma lo expresó en diálogo con "Democracia", comenzó "Desde muy chica . Me gustan los deportes, preferentemente el fútbol, y me inicié jugando en el campito a la vuelta de mi casa, con mis vecinos varones. Salíamos de la escuela y nos instalábamos ahí. Tenía la suerte de que siempre me invitaban a jugar. También siempre practiqué básquet porque me gustaba (fue destacada jugadora del Club San Martín de Junín) y fútbol femenino no había por entonces para las chicas y adolescentes. Había una sola categoría de fútbol femenino y era de mayores, así que en el momento que hubo categoría en la que pude empezar a participar, comencé. Siempre realicé los dos deportes, básquet y fútbol".

Avanzando en la charla, Melina -quien luce la camiseta "10" que califica- dijo:

"Me inicié en B.A.P., con la profesora Valeria Ghione. Luego dejamos de pertenecer al club y empezamos a entrenar en su quinta. En ese tiempo se formó el equipo ´Las Galácticas´ y participábamos de torneos relámpagos en la región. Después de varios años, se formó el fútbol femenino en la Liga Deportiva del Oeste y nos exigían pertencer a un Club, así que nos fuimos todas a Rivadavia de Junín, hasta que se decidió armar el equipo de 11 jugadoras. El equipo se disolvió rápido, porque no completábamos, y me ofrecieron la posibilidad de ir a jugar al Club Jorge Newbery. Fue en ese período que Diego Guacci, en ese momento director técnico de la UAI Urquiza, me vino a buscar, algo que ya había hecho en dos oportunidades, cuando yo era adolescente. Se dio en ese momento y partí para Capital Federal, donde estuve unos cinco meses, hasta que me volví, porque extrañaba mucho".

Un inicio "duro, nos costó adaptarnos"

Consultada seguidamente sobre cómo se produjo su arribo al equipo de Sarmiento de Junín que empezó a competir en la Asociación del Fútbol Argentino, la destacada futbolista local -la menor de tres hermanas (Gisela y Ludmila son mayores que ella)- señaló:

"A Sergio Barbagelata, el técnico del equipo de Sarmiento, lo conozco porque compartimos varios años en la selección de la Liga de Junín, ya que él era el entrenador. Me llamó para contarme el proyecto que tenía en Sarmiento, para que yo también sea parte de él. No lo dudé y acepté la propuesta. El inicio fue duro, nos costó adaptarnos, porque nos enfrentamos a equipos de un nivel totalmente diferente al de la Liga local. Trabajamos con mucha responsabilidad y compromiso, por eso creo que estuvimos a la altura de las circunstancias y hoy luchamos por el ascenso, que fue el primer objetivo que plantearon Sergio y su cuerpo técnico. Y a eso apuntamos", comentó Melina, quien tiene como jugadores preferidos a Juan Roman Riquelme, Ronaldinho y Neymar.

Luego de expresar que "Considero que todas mis compañeras están a la altura para poder jugar en la Primera ´A´ de A.F.A.", Garialdi hizo hincapié en que "Me gusta jugar de delantera. Pero si tengo que hacerlo en otra posición que aporte para el equipo, no tengo ningún inconveniente. Actualmente, el fútbol femenino ha ganado terreno y muchos prejuicios quedaron afuera, hay que animarse a todo lo que nos gusta y para eso la familia debería ser el primer apoyo".

El apoyo familiar

Melina viene de recuperarse de una lesión que le demandó casi medio año, ya que sufrió distensión de ligamento interno y tendinitis de la denominada "pata de ganso" de la rodilla derecha. Ha logrado cuatro goles en el certamen de Primera "B", porque le hizo dos tantos a Argentino de Quilmes y uno a Estudiantes de Buenos Aires y a Almirante Brown.

Sobre el apoyo de los seres queridos, la entrevistada destacó:

"Por suerte tengo una mamá (Mabel Panero) que me apoya siempre. Y no solo a mí, sino a todo el equipo. Junto a Raúl (pareja de su progenitora) se encargan de cada detalle, que nada nos haga falta. Y siempre me alientan a seguir. Por eso quiero agradecerle principalmente a ellos dos (Mabel y Raúl), a nuestras familias que colaboran con nosotras y a los integrantes de la Filial ´1º de Abril´ del Club Sarmiento, ya que cada vez que viajamos a Buenos Aires están presentes, haciendo el aguante junto con nuestros choferes. Raúl, por ejemplo, está encargado de la cantina cuando jugamos en Junín, de la plata, de las botellas con agua y jugos para refrescarnos, de hacer las compras y de que no nos falte nada. También quiero destacar que el mismo presidente de Sarmiento (Fernando Chiófalo) apuesta al ascenso".

Para cerrar la entrevista, Melina Garialdi Panero se refirió a la goleadora del campeonato de la Primera "B", su compañera de equipo, Sofía D´Ambrosio, delantera de Los Toldos. Lo hizo así:

"Es una excelente jugadora ´Sofi´, y muy buena persona. Espero que siga convirtiendo muchos más goles y no tengo dudas de que va a terminar siendo goleadora al final del torneo. Es un placer compartir la delantera con ella", remarcó.

Entrenar en casa

Para completar sus conceptos, la destacada futbolista de Sarmiento de Junín, "pionera" del fútbol femenino en nuestra ciudad, se refirió a cómo vienen entrenando desde comienzos de esta semana, por la cuarentena que generó la pandemia por el coronavirus:

"Hace cinco días que venimos entrenando cada una en su casa con la rutina que nos da el profesor Federico Coronel (de Los Toldos, trabajo anteriormente en Viamonte FC, como coordinador en River de esa ciudad, etc.), con tareas variadas a realizar. Va cambiando día tras día, los ejercicios son muchos", completó Garialdi Panero.