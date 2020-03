Burruchaga:"Ser entrenador quedó de lado"

Jorge Burruchaga, emblema de Independiente y actual secretario técnico de la entidad de Avellaneda, desestimó la posibilidad de reemplazar eventualmente a Lucas Pusineri como DT y destacó que “ser entrenador quedó de lado”.



“Trataré de apoyar todo lo que pueda para que (Lucas) Pusineri continúe en su función”, expresó el ídolo de la entidad de Avellaneda, que hace algunas semanas fue elegido por la dirigencia para apuntalar la labor del actual director técnico del ‘Rojo’.



“Valoro y aprecio lo que está haciendo Lucas (Pusineri). La intención es potenciar y darle rodaje a los chicos del club”, sostuvo Burruchaga, en declaraciones al programa ‘Tarde Redonda’ (Fox Sports).



Burruchaga, de 57 años, es una de las máximas figuras de Independiente de la década del ’80, erigiéndose en pieza clave para la obtención de la Copa Libertadores 1984, de la mano del DT José Omar Pastoriza.



El también histórico del seleccionado argentino de fútbol (convirtió el gol decisivo en la final del Mundial México 1986 en el 3-2 sobre Alemania) tuvo su paso como DT de Independiente en la temporada 2006-2007, en donde ganó 12 partidos, empató 4 y perdió 13, antes de irse por cruces con los ese entonces directivos de la entidad ‘roja’.



“Me fui porque en su momento no cumplieron la palabra empeñada. Sigo siendo de esa gente que cree que el valor de una palabra es superior a la firma estampada en un contrato”, destacó ‘Burru’, que también remarcó no haberse cruzado aún con Pablo Moyano, vicepresidente y hombre fuerte del fútbol en el club.



“No me junté aún con Pablo (Moyano) pero me llegaron comentarios de que está contento de que haya llegado a la institución. Vamos a tratar de trabajar para sacar a Independiente adelante”, prometió Burruchaga, quien al cabo de sus dos ciclos como jugador (1982-1985 y 1995-1998) convirtió 72 goles en 235 partidos.



Además de la Libertadores ’84, con la entidad de Avellaneda conquistó la Copa Intercontinental de ese año (superó al Liverpool de Inglaterra en Tokio), la Recopa Sudamericana y la Supercopa Sudamericana (ambas en 1995).