Boca intentará comprar el pase definitivo de Junior Alonso

Boca Juniors intentará comprar el pase definitivo del zaguero paraguayo Junior Alonso, pieza clave en el equipo que se coronó hace menos de dos semanas campeón de la Superliga, según lo adelantó el ex futbolista y actual directivo del club, el colombiano Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol.

"Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que Junior Alonso se quede en Boca. Queremos que nos acompañe por muchos años", afirmó el "Patrón" Bermúdez en diálogo con el programa "El Show de Boca", que se emite por Radio Rivadavia.

Alonso, nacido en Asunción hace 27 años, está a préstamo en Boca por un año y medio (llegó en enero de 2019) procedente del Celta de Vigo, aunque su pase pertenece al Lille, de Francia, y está valuado en 3.500.000 euros.

"Es muy lindo ver a Alonso, a Izquierdoz, a Lisandro López y a Zambrano defender con la hombría que necesita Boca", añadió el colombiano Bermúdez, ex defensor "Xeneize" en la etapa dorada del club, bajo la dirección técnica de Carlos Bianchi.

El ex futbolista colombiano también elogió al mediocampista Guillermo "Pol" Fernández, una de las dos incorporaciones que hizo Boca en el mercado de pases de enero (la otra fue el peruano Carlos Zambrano), a su compatriota Jorman Campuzano y al capitán del equipo que dirige Miguel Angel Russo, el ídolo Carlos Tevez.

"Pol entiende cuando tiene que ser 8, cuando tiene que ser 5, cuando tiene que conducir, cuando tiene que hacer un relevo. Es un jugador muy interesante para el equipo. Jorman el año pasado no jugaba en su puesto de volante central, sino de doble cinco, y es imposible que un jugador se adapte a Boca estando en el banco de suplentes y sin jugar, pero Russo lo conocía a la perfección y sabía lo que podía darle", analizó Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol junto a otros dos ex jugadores: Marcelo Delgado y Raúl Alfredo Cascini.

"Tevez puso rebeldía y hombría. Entregó el alma y fue el capitán que Boca necesitaba. Todos se quedan con lo que hizo en los últimos partidos, pero en mi caso destaco lo que rindió al principio", concluyó Bemúdez.