El fútbol argentino se suspende a partir de hoy y hasta el 31 de marzo

El gobierno nacional, a través del ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, decidió ayer la suspensión de todo el fútbol argentino a partir de hoy y hasta el próximo 31 de marzo.

El ministro Matías Lammens fue el encargado de anunciar ayer al mediodía la decisión tomada en conjunto con la Asociación del Fútbol (AFA) y la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) por pedido de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).

Así lo dejó en claro en el comunicado oficial y en las cartas dirigidas a los presidentes de AFA y Superliga, Claudio Tapia y Marcelo Tinelli, respectivamente.

“La decisión se lleva adelante tras recibir la preocupación de parte de Futbolistas Argentinos Agremiados y en consonancia con las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional referidas al COVID-19”, detalló el texto de la cartera encabezada por Lammens.

Tomamos la decisión con la conformidad de todos los jugadores. Sergio Marchi. Secretario de Agremiados.

El ministerio de Turismo y Deportes también recomendó “la suspensión de los entrenamientos de los planteles de fútbol por el mismo período” y después del anuncio muchos clubes confirmaron la licencia de los futbolistas.

Luego de muchas idas y vueltas, el gobierno nacional fue el que se encargó de confirmar la medida de suspender el fútbol argentino.

“Pedimos la suspensión de la actividad de todas las categorías. Tiene que ver con las medidas de prevención que está tomando el estado nacional para evitar la propagación del virus”, informó Lammens en declaraciones a la radio FM Metro 95.1.

Una decisión lógica

La Superliga, a través de su vicepresidente segundo Marcelo Tinelli, también se pronunció temprano a favor de la suspensión del fútbol de la máxima categoría.

“Estoy absolutamente de acuerdo que se pare el fútbol. Si antes no lo hicimos fue por normas del ministerio de Salud, que entendía que a puertas cerradas se podía jugar”, se defendió en Twitter, Tinelli, quien asumió la presidencia de la entidad tras la renuncia, la semana pasada, de Mariano Elizondo y Jorge Brito.

Tras recibir la carta enviada por Lammens, la cuenta oficial de Superliga confirmó la suspensión “temporal” de la Copa Superliga “a raíz del pedido del titular de ministerio de Turismo y Deportes”.

El titular de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, todavía no se expresó y su última aparición pública fue el pasado viernes cuando publicó una foto junto al gobernador de San Juan, Sergio Uñac.

Tapia viajó a su provincia natal para visitar al plantel del seleccionado femenino Sub 20 dirigido por Carlos Borrello que finalmente fue eliminado del torneo sudamericano, cuya fase final también fue postergada por el coronavirus.

Muchos planteles igual se entrenaron

Si bien la suspensión del fútbol ya se preveía desde ayer a la tarde, al menos diez equipos de la máxima categoría se entrenaron ayer a la mañana con su rutina habitual. Incluso, el director técnico de Banfield, Julio César Falcioni, estuvo en el entrenamiento matutino en el Campo de Deportes de Luis Guillón.

El experimentado DT se había asumido como un paciente de “altísimo riesgo” pero a pesar de las recomendaciones médicas se presentó para encabezar la práctica del plantel.

Lo mismo sucedió con los planteles de Racing Club, Independiente, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata, Godoy Cruz y Huracán, que se entrenaron en primer turno a la espera de una resolución.

La bronca con River

El secretario de Agremiados, Sergio Marchi, remarcó la importancia de la decisión tomada “en conjunto” y expuso su malestar con la decisión de River Plate, que se negó a presentar equipo para el partido del pasado sábado ante Atlético Tucumán.

“No se pueden hacer las cosas de forma precipitada. Estamos todos en el mismo barco. En forma orgánica y como corresponde, tomamos la decisión con la conformidad de todos los jugadores. El jugador de primera división no es más que uno de primera C. River tiene las puertas abiertas para hablar y aclarar lo sucedido pero hoy no es lo más importante”, manifestó Marchi.

En cuanto a lo económico, Marchi remarcó que los clubes deberán “optimizar” los recursos y recordó que están asegurados los pagos de derechos de televisación de este mes y del próximo.

Por último, el titular del gremio de futbolistas confirmó que la reunión que iba a realizarse hoy con todos los capitanes fue suspendida, ya que con la decisión tomada “no tenía sentido” juntarse.

En tanto, los dirigentes de la primera división sí se juntarán hoy para oficializar a Tinelli como presidente de la Superliga hasta su disolución.