Se oficializó la suspensión del fútbol

Luego de que el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, le solicitó a la AFA y la Superliga la suspensión de los partidos de "todas las categorías" del fútbol argentino, las entidades que rigen el deporte en el país acataron el pedido y se adhirieron al protocolo para evitar la propagación de la pandemia.

En las dos cartas que envió Lammens -al presidente de AFA, Claudio Fabián Tapia, y al de Superliga, Marcelo Tinelli- pidió también que se cancelen los entrenamientos, por lo que tanto la actividad profesional como la preparación quedaron suspendidas hasta el 31 de este mes.

"En atención a la comunicación recibida por parte del Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, la Asociación del Fútbol Argentino acompaña lo solicitado y por ello suspende la realización de los partidos de fútbol programados en todas las categorías hasta el 31 de marzo del 2020", indicó la entidad en un comunicado oficial en su página de internet.

En caso de Superliga, a través de su cuenta oficial de Twitter, rápidamente anunció la postergación de la Copa Superliga, que había comenzado el último fin de semana.



La carta de Lammens

En la misiva, el Ministerio de Turismo y Deporte explicó: "En virtud de la situación de público conocimiento en el marco de las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno nacional referidas al coronavirus y habiendo recibido la prepocupación de parte de futbolistas Argentinos Agremiados solicitamos tenga bien suspender la realización de los partidos de todas las categorías programadas para la entidad que usted preside hasta el día 31 de marzo de 2020".

"Asimismo recomendamos la suspensión de los entrenamientos de los planteles por el mismo período", culminó el escrito que Lammens le envió a ambos mandatarios.

Más temprano, Tinelli, también presidente de San Lorenzo, había asegurado que estaba "absolutamente de acuerdo" con que se frenara la actividad futbolística en la Argentina para prevenir la propagación del coronavirus.

"Me parece que hay un error, seguramente sin mala fe, en este título. Estoy absolutamente de acuerdo que se pare el fútbol. Si antes no lo hicimos, fue por normas del Ministerio de Salud, que entendía que a puertas cerradas se podía jugar", publicó en su cuenta oficial en la red social Twitter.

Tinelli se refería a una noticia de un portal que daba cuenta que la suspensión del fútbol argentino era "contra su voluntad" y la del presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

El conductor televisivo asumió al frente de la Superliga la semana pasada, ante la renuncia del ex presidente, Mariano Elizondo, y del vice, Jorge Brito (River).

La conducirá hasta la Asamblea del 19 de mayo, día en el que quedará disuelta, ante la decisión de los clubes de Primera de volver a la AFA, para fundar, bajo su órbita, la Liga profesional, que todo indica también será presidida por Tinelli.