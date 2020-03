El entrenador Mariano Soso promete un San Lorenzo "protagónico y dominante"

El flamante director técnico de San Lorenzo, Mariano Soso, prometió ayer un equipo "protagónico y dominante, que pueda imponer condiciones independientemente de los escenarios y los oponentes", luego de asumir el cargo y cumplir con la primera práctica en el Nuevo Gasómetro.

En una presentación distinta, realizada por los canales oficiales del club, con el presidente Marcelo Tinelli como entrevistador, el nuevo DT "azulgrana" se entusiasmó con la "jerarquía" de los futbolistas y deseó que "el hincha se encuentre identificado" con el equipo.

"Estoy atravesando un momento significativo de mi carrera, es un orgullo que un grande como San Lorenzo nos haya designado. Siento una profunda responsabilidad de poder otorgarle al club un modelo de juego que pueda sostenerse en el tiempo, con una identidad reconocible", admitió.

Soso, también acompañado por los miembros de la secretaría técnica, Leandro Romagnoli y Alberto Acosta, se definió como "un entrenador muy comprometido, con una enorme contracción al trabajo".

"La construcción de un proyecto extremadamente ambicioso como el de San Lorenzo es colectiva, por eso me fundo con la gente que trabaja en el club, con las distintas áreas. Me siento feliz y a gusto practicando esa profesión de esa manera", asumió.

El rosarino, de 38 años, encontró "condiciones favorables y necesarias" en su primer contacto con el club. "Empecé a sentir el orgullo de pertenecer a un San Lorenzo que por su estructura y su historia es un grande, pero que a la vez conserva la calidez y la humildad del barrio. Eso me cautivó", reveló.

Por último, anheló un equipo "protagonista de las competencias en las que participe" y enfocado en "incluir y consolidar jugadores de la cantera".

Soso dirigió Real Garcilaso (2015) y Sporting Cristal (2016) en Perú; Gimnasia y Esgrima La Plata (2017), Emelec de Ecuador (2018/19) y Defensa y Justicia en el segundo semestre del año pasado.