"Mauricio Pellegrino será el nuevo técnico de Vélez", dijo el mánager Pablo Cavallero

El mánager de Vélez Sarsfield, Pablo Cavallero, confirmó que "(Mauricio) Pellegrino será el nuevo técnico, el elegido para reemplazar a Gabriel Heinze" al frente del equipo de Liniers, y anunció que es probable que sea presentado oficialmente el próximo viernes.

"Pellegrino será el nuevo técnico, porque es el elegido para reemplazar a Heinze. Solo faltan detalles sobre la salida del 'Gringo', para luego firmar los contratos de Mauricio y sus colaboradores", resaltó el exarquero velezano y de la selección argentina.

"Estimo que entre martes y miércoles (por hoy y mañana) estará todo definido y que será presentado en forma oficial el venidero viernes", agregó Cavallero en contacto con Fox Sports.

El exarquero consideró que el nuevo entrenador con relación al saliente "tiene una distinta metodología de entrenamiento", pero que no habría grandes cambios "con respecto al estilo de juego, porque eso más que nada depende de las características de los jugadores que tengas en cada plantel".

Cavallero valoró del exzaguero de Vélez, Barcelona y de la selección nacional, entre otros, "que es un hombre joven (48 años), con 10 años de experiencia como técnico habiendo trabajado en Inglaterra, en España y con Independiente y Estudiantes de La Plata en el fútbol argentino, además de ser un hombre de la casa, que es un valor agregado para volver a crear un sentido de pertenencia con la institución".

Respecto de la determinación de Heinze de alejarse del club, Cavallero sostuvo que "el 'Gringo' sentía que más ya no le podía dar a Vélez, que su ciclo ya había terminado", reconociendo que esa decisión lo tomó "de sorpresa tanto como a los hinchas".

Por eso comentó: "Siempre almorzamos juntos y, previo, a la mañana antes de los entrenamientos charlabamos de todo el trabajo y nunca me había comentado algo sobre su intención de alejarse".

"Fue su decisión y hay que respetarla, máxime que nosotros fuimos a buscarlo cuando no tenía club, que nos sacó de una situación incómoda porque al tomar el equipo estábamos a tres puntos del descenso y hoy estamos a más de treinta. Y ayudó mucho con la promoción de varios jóvenes que pudimos transferir y mejorar las finanzas del club", cerró el tema Heinze.

Por último, deslizó que pese a que Vélez no tiene opción para la compra del pase del delantero Ricardo Centurión "antes que vuelva a Racing en junio próximo, de acuerdo a la situación del club en ese momento, se intentará negociar la posibilidad de que 'Ricky' continúe en el equipo", concluyó Cavallero.