Francisco Maturana:"En Sudamérica puede surgir un nuevo Maradona o Messi"

El colombiano Francisco Maturana cree en el fútbol sudamericano, la tierra de Diego Maradona, Lionel Messi y Pelé; y desprende optimismo cuando confiesa el deseo de que la región sea testigo del nacimiento de una nueva figura para la continuidad de la dinastía astral.

Tras su visita a la Argentina para la presentación del libro "Estrategias para los seleccionados juveniles", Maturana entendió que Sudamérica tiene con qué pelear en la compulsa futbolística con Europa, pero para ello necesitará una mejora sustancial en las condiciones de aprendizaje.

En diálogo con la agencia de noticias Télam, el ex DT del seleccionado colombiano, aquel que propinó el histórico 0-5 en la cancha de River y forzó a la Argentina a un repechaje con Australia para la clasificación al Mundial Estados Unidos 94, ratificó que el fútbol sudamericano "sigue siendo el granero del mundo".

- ¿Qué significó para usted participar en este proyecto de Conmebol orientado a los seleccionados juveniles?

- Es un motivo de satisfacción colaborar en el libro. Haber estado estos cuatro años compartiendo con gente tan capacitada, con gente que le pone el alma a lo que hace, gente que les duele y quieren el progreso del fútbol de Sudamérica fue una posibilidad de aprender bastante. No solo del juego como tal sino de los aspectos médicos, del ser humano en el tema familiar, escolar y sensorial. Porque pareciera que no, pero mucho de lo que fue el presente y reconocimiento del fútbol sudamericano nace en las esquinas y esas cosas parecían olvidadas. Es como volver al pasado y encontrar pistas para el presente. No debemos olvidar la identidad y esencia del fútbol sudamericano, nuestra historia tan rica nos marca un camino a recorrer.

- ¿Sudamérica sigue siendo el granero del mundo en fútbol?

- Sí, seguimos siendo el granero del mundo, pero la humanidad avanza y parte de este trabajo es ese, aceptar esos cambios y prepararnos para seguir esa formación. Pero no desde el reproche y las deudas, sino con el orgullo de que seguimos siendo los mejores. En este momento, como nunca, Europa está lleno de jugadores sudamericanos y en muchos casos no jugaron ni un partido en su país de origen, pero han sido vistos por los scoutings y terminan engrosando plantillas de equipos importantes. No podemos renunciar a eso y tenemos que formar más. Si se van más, pues formemos más.

- ¿Surgirá otro Diego Maradona o Lionel Messi?

- Cuando una cosa pasa, puede volver a pasar, ¿por qué no? En Sudamérica puede surgir un Maradona o un Messi, pero para eso también se necesita trabajo, se necesita adecuar las condiciones y alentar a las nuevas generaciones del fútbol.

- ¿Le gusta el fútbol que ve en la actualidad?

- Me cuesta el fútbol de hoy día. No puedo generalizar porque hay equipos que me gustan, y eso depende de la sensibilidad, de qué buscas a la hora de ver fútbol. Me encanta ver al Atlético Nacional porque en él encuentro cosas que son parte de mi sensibilidad. Yo no sé si ganó o perdió, pero sí sé que es un equipo que sabe defenderse, son cortos, no hay invasión de zona, saben replegarse, donde tienen todos los conceptos básicos defensivos que uno ve que no hay en otros equipos, o los hay en muy pocos, y la calidad de jugadores que tiene hace que no se vean carencias.

- Messi, ¿es el mejor jugador del planeta hoy?

- Sí, sigo pensando que Messi lo es, aún estando en un momento complicado porque hoy se ve más, tiene más responsabilidad. Barcelona aflojó, ya no es el Barcelona que encandiló a todo el mundo. Mantiene a Messi, pero se perdieron muchas cosas.

- ¿Qué equipo le llama la atención en el fútbol argentino?

- Soy un incondicional de Marcelo Gallardo. Voy a estar atento a todos los equipos que dirija porque no solo es el conocimiento del juego como tal sino la condición humana que se traduce también a partir de sus enseñanzas en el juego.