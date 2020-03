Confirmaron que el defensor Ezequiel Garay dio positivo en los controles de coronavirus

El defensor argentino de Valencia de España Ezequiel Garay, otros dos jugadores del plantel profesional, un delegado del club y un miembro del cuerpo médico resultaron positivos en controles de coronavirus (Covid-19).

Garay, de 33 años, ex futbolista del seleccionado argentino en el Mundial Brasil 2014, es uno de los tres jugadores infectados junto al marcador francés Eliaquim Mangala (29 años) y al defensor español José Gaya (24). Los otras dos personas contagiadas, según detalla el diario deportivo Marca, son el delegado Paco Camarasa y el médico del primer equipo, Juan Aliaga.

En el caso de Garay, fue el propio jugador el encargado de confirmar la noticia con un posteo en la red social Instagram, donde se lo observa vestido de civil, en buen estado de salud y saludando a sus seguidores.

"Está claro que el 2020 lo empecé con mala pata. He dado positivo al coronavirus, me encuentro muy bien y ahora solo queda hacer caso a las autoridades sanitarias, de momento, estar aislado", escribió el rosarino.

Garay se perdió el resto de la temporada del fútbol español cuando se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha en un partido de La Liga ante Celta de Vigo, disputado el pasado 1 de febrero.

"El Valencia CF comunica que se han detectado cinco casos positivos de coronavirus COVID-19 de técnicos y jugadores del primer equipo. Todos se encuentran en sus domicilios con buen estado de salud y con medidas de aislamiento. Al margen de las informaciones que proporcionará en las próximas horas, el Club reitera su apoyo a las autoridades sanitarias en la campaña de concienciación social a toda la población para que se mantenga en su domicilio y que siga con todas las medidas de higiene y prevención ya publicadas", indicó un comunicado del club español.

"Asimismo, el Valencia CF -abunda- refuerza la confianza en nuestro sistema de salud y en las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para aquellos casos leves de infección por coronavirus que se encuentran en aislamiento domiciliario".

Pese a no jugar durante las últimas semanas, Garay estuvo en contacto con sus compañeros mientras cumplía con el tratamiento de rehabilitación de su lesión en la Ciudad Deportiva de Paterna.

Los viajes

El plantel de Valencia estuvo en contacto con personas procedentes de zonas de riesgo. Primero porque viajó a Milán para enfrentarse con el Atalanta en Italia justo antes del estallido de la pandemia en el partido de ida de la serie de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

Luego jugó por La Liga a puertas cerradas con Alavés, club en cuyo staff se registraron dos cosas positivos de coronavirus y posteriormente volvió a jugar con Atalanta el partido revancha en su estadio Mestalla, también a puertas cerradas.

A raíz de esos traslados todo el equipo del Valencia se sometió a las pruebas del Covid 19 hace días y cinco han dado positivo.

El Valencia fue el primer club en autoimponerse medidas contra el contagio, como suspender las ruedas de prensa tras la infección de un periodista y prohibir el acceso a la Ciudad Deportiva, donde los miembros del primer equipo debían acceder a las instalaciones por un lugar diferenciado sin contacto con los jugadores de las divisiones menores ni el personal del club.