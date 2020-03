Newell's debuta ante el comprometido Central Córdoba

Newell's Old Boys, que alterna muy buenas actuaciones con otras para olvidar rápido, visita hoy a Central Córdoba de Santiago del Estero, comprometido con el descenso, en un partido válido por la Zona "A" que dará continuidad a la fecha inicial de la Copa de Superliga.

El encuentro se jugará hoy domingo a partir de las 22 en Santiago del Estero, será arbitrado por Fernando Espinoza, televisado por la señal TNT Sports y a puertas cerradas, como medida precautoria para evitar la propagación del coronavirus.

El equipo rosarino, que viene de perder sorpresivamente como local con Godoy Cruz (2-0), no efectuará cambios según lo anunció el DT Frank Kudelka, debido a que aún no puede contar con tres habituales titulares que están lesionados, tales los casos de Aníbal Moreno, Pablo Pérez y Mauro Formica.

Los santiagueños, en tanto, que llevan cuatro fechas sin ganar con dos empates y dos derrotas, la última por goleada ante Independiente (3-0), tienen algunas dudas para confirmar la formación.

Central Córdoba, que solo supera en la tabla de promedios a los tres que por el momento pierden la categoría, Colón, Patronato y Gimnasia y Esgrima La Plata, necesita sumar de a tres puntos porque tras haber ascendido el año pasado a la máxima categoría, cada vez que pierde su coeficiente baja considerablemente, y sucede a la inversa cuando gana, mientras que los demás dividen sus puntos por los partidos de los tres últimos años.

"Si sumamos 13 puntos en los 11 partidos que nos quedan, habrá equipos que deberán sacar 17 o 18 para pasarnos", reflexionó el cordobés Gustavo Coleoni, el entrenador del equipo.

Central Córdoba debutó en la Superliga precisamente ante Newell's, con una derrota en Rosario por 2-0 con los goles anotados por Alexis Rodríguez y Lucas Albertengo.

Probables formaciones

Central Córdoba: Diego Rodríguez; Ismael Quilez, Jonatan Galván, Matías Nani y Jonathan Bay; Marcelo Meli, Mateo Montenegro o Lisandro Alzugaray, Juan Galeano o Danny Cure Correa y Franco Cristaldo; Cristian Chávez o Joao Rodríguez y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Coleoni.

Newell's Old Boys: Alan Aguerre; Ángelo Gabrielli, Fabricio Fontanini, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Julián Fernández y Brian Rivero; Sebastián Palacios, Luis Leal y Maximiliano Rodríguez. DT: Frank Darío Kudelka.