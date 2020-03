El entrenador Iván Delfino podría repetir el equipo en el partido del martes en Mendoza

Sarmiento visitará el martes a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el partido correspondiente a la fecha 21 del Campeonato de la Primera Nacional. De cara a este choque, que arrancará a las 17.45, el entrenador Iván Delfino podría repetir el mismo equipo que el jueves le ganó a Douglas Haig de Pergamino por 3 a 0 en el encuentro por la Copa Argentina.

Es decir, los once para visitar al "Lobo" mendocino podría ser Manuel Vicentini; Lautaro Geminiani, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Sergio Quiroga, Federico Vismara, Fermín Antonini y Claudio Pombo; Maximiliano Fornari y Pablo Magnín.

Ayer por la tarde, el equipo realizó algunos movimientos en el predio Ciudad Deportiva y hoy a la mañana el DT Delfino encabezaría un ensayo de fútbol donde podría despejar las dudas y confirmar los once que jugarán en Mendoza.

Cabe recordar que el defensor Yamil Garnier y el volante Gabriel Graciani serán bajas por lesión. El marcador de punta y capitán del equipo se recupera de un desagarro; mientras que Graciani podría padecer una lesión similar ya que sintió un "pinchazo" en el partido por la Copa Argentina.

Sarmiento, con 34 puntos, llega a este partido ocupando la tercera posición de la Zona 2, donde el líder del grupo es San Martín de Tucumán, con 44 unidades y segundo, Defensores de Belgrano, con 41.

El líder, San Martín de Tucumán, visita Adrogué

San Martín de Tucumán, líder de la Zona A y a dos puntos del segundo Defensores de Belgrano, aunque con un cotejo menos jugado, visitará a Brown de Adrogué, en uno de los siete encuentros a celebrarse hoy por la 21ra. fecha del torneo Nacional.

El cotejo, a puertas cerradas como el resto de la programación, se jugará a las 14.10 en el estadio Lorenzo Arandilla, en Adrogué, con el arbitraje de Andrés Gariano y televisado por DirecTV.

San Martín (44 unidades) viene de perder ante Chacarita de local en el fin de una notable racha de 17 cotejos invicto y Defensores, de gran campaña, está muy cerca y debe visitarlo en la 23ra. fecha en el bajo Núñez, por esos necesita recuperarse.

Brown (21) suma tres empates seguidos y está a apenas dos puntos del último Gimnasia de Jujuy, en una ubicación en donde corre riesgo de descenso.

El resto de los partidos

Los otros partidos de hoy serán: Nueva Chicago-Ferro (15.05, por TyC Sports, A), Quilmes-Gimnasia de Jujuy (16.30, B), Guillermo Brown-Atlanta (17, A), Tigre-Instituto (17, por TyC Sports, B), San Martín de San Juan-Deportivo Morón (19, A) y Belgrano-Platense (19.10, TyC Sports, A).

Atlanta (37) no se baja de su sueño de ser finalista y viajará a Puerto Madryn para jugar ante Guillermo Brown (24). El "Bohemio", de excelente rendimiento y dirigido por Fabián Lisa, en la pasada fecha le ganó a Nueva Chicago e intentará traerse algún punto de su viaje a la Patagonia.

Tigre (28) será local ante Instituto (22). El "Matador" que alterna partidos por el Nacional con Copa Libertadores, está cerca de la zona de clasificación para el reducido pero con gran irregularidad ya que hace nueve fechas que gana y luego pierde.

Instituto tendrá el debut y regreso de Fernando Quiroz como entrenador intentando revertir una mala campaña y una serie de apenas un triunfo en las pasadas ocho presentaciones.

En Defensores de Belgrano, Nueva Chicago (15) será local ante Ferro (30). El equipo de Mataderos obtuvo seis puntos de los pasados 24 y está último sufriendo por no irse a la B, mientras que Ferro está cerca de la zona de reducido con un gran 2020 puesto que desde que se reanudó el certamen consiguió 12 puntos de 15.

En el Sur otro cotejo con puntos destacados para el descenso entre Quilmes (21) y Gimnasia de Jujuy (último con 19). El "Cervecero" apenas ganó un cotejo sobre 12 y los jujeños no quieren ser menos y totalizan seis sin vencer.

Belgrano (26) que con Ricardo Caruso Lombardi como técnico está invicto en siete partidos, además de totalizar 15 sin derrotas en su estadio, será local ante Platense (29) que viene de quedar eliminado en la Copa Argentina. El "Calamar" aún no ganó en 2020 con un empate y cuatro reveses, alejándose y mucho de la punta.