Gabriel Graciani será baja en Sarmiento, para el encuentro del martes en Mendoza

El volante Gabriel Graciani será baja para el partido que Sarmiento de Junín deberá afrontar el martes, en Mendoza, cuando visite a Gimnasia y Esgrima desde las 17.45 en el partido que cerrará la vigésima primera fecha del Campeonato de la Primera Nacional de fútbol.

Si bien desde el cuerpo médico del Verde aún no confirmaron la lesión, Graciani podría haberse desgarrado en el partido por la Copa Argentina donde el equipo de Iván Delfino le ganó a Douglas Haig por 3 a 0. Cabe recordar que el volante sintió un "pinchazo" en el segundo tiempo y fue reemplazado por Juan Antonini.

Con esta baja confirmada, resta conocer la evolución del volante Fermín Antonini quien también en el choque ante Douglas sufrió un fuerte golpe en su cabeza. Por el momento, el jugador está en observación pero se cree que llegaría en condiciones.

El resto del plantel se entrenó ayer y hoy lo hará nuevamente a las 18 horas, en el Complejo Ciudad Deportiva. Por el momento, no hay pistas sobre el equipo titular que presentará Delfino, aunque hay grandes chances de que repita los once que ganaron por lo Copa Argentina. Es decir: Manuel Vicentini; Lautaro Geminiani, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Sergio Quiroga, Federico Vismara, F. Antonini y Claudio Pombo; Maximiliano Fornari y Pablo Magnín.

Cómo sigue la fecha

La vigésima segunda fecha tiene esta programación prevista, tras iniciarse anoche con dos partidos de la zona “2”:

Zona “1”

Hoy sábado

Desde las 14, Mitre (Santiago del Estero) vs. Estudiantes de Río Cuarto.

A las 16: Estudiantes (BA) vs. Temperley.

17: Agropecuario de Carlos Casares vs. Barracas Central.

19.30: Alvarado de Mar del Plata vs. Independiente Rivadavia de Mendoza.

Mañana domingo

A las 15.05: Nueva Chicago vs. Ferro Carril Oeste.

A las 17: Brown de Puerto Madrin ante Atlanta.

19: San Martín de San Juan vs. Deportivo Morón.

19.10: Belgrano de Córdoba vs. Platense.



Zona “2”

Mañana domingo:

A las 14.10: Brown de Adrogué vs. San Martín de Tucumán.

A las 19: Quilmes vs. Gimnasia de Jujuy.

A las 19.10: Tigre vs. Instituto de Córdoba.

El lunes

A las 16: Deportivo Riestra vs. Villa Dálmine.

A las 20.10: Chacarita Juniors vs. Almagro.

A las 17.45: Gimnasia (M) vs. Sarmiento (J).