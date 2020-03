Claudio Pombo: “Sirve para ganar en confianza y seguir trabajando para pelear en los dos frentes”

El volante ofensivo Claudio Pombo, ex Godoy Cruz de Mendoza –entre otros equipos-, tuvo su gran tarde ayer en el estadio “Centenario José Luis Meizner” del Quilmes A.C., al anotar los dos últimos tantos que redondearon la goleada de Sarmiento de Junín ante Douglas Haig de Pergamino.

Sacándose “la mufa” con las redes rivales, como lo remarcó con un gesto al anotar su primer tanto, el segundo del “Verde”, Pombo manifestó luego del encuentro en la cancha de los “cerveceros”:

“No se me venía dando el gol y hoy (por ayer) se me dio por partida doble, así que estoy contento en lo personal y por lo hecho por el equipo, ya que no veníamos haciendo mal las cosas pero estábamos en una rachita mala”.

En cuanto a la victoria de la víspera, el jugador verdolaga reconoció que “Sirve para salir de esa racha no positiva, para ganar confianza y seguir trabajando para pelear en los dos frentes”, expresó en relación a la Copa Argentina y al campeonato de la Primera Nacional que tiene el CAS como uno de los principales animadores de la zona “2” del principal certamen de ascenso que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Finalmente, el doble goleador de ayer en el estadio quilmeño manifestó:

“No venía teniendo un buen nivel en lo personal, pero estoy contento porque ganamos y seguimos en la Copa Argentina. En el primer encuentro el rebote y el segundo, el del tiro libre, se desvió un poco y se le metió al arquero. Ví que estaban esperando el centro en el área Pablo (Magnín) y ´Willy´ (Olivera), pero me decidí en probar al arco y se dio, siempre pensé en pegarle al arco. Esto me da mucha más confianza para lo que se viene. Ahora a descansar un poco y luego ir a Mendoza pensando en seguir con la racha de triunfos y seguir sumando”.

Según Iván Delfino, “Lo resolvimos con esfuerzo, pero bien”

El entrenador Iván Delfino, tras abandonar el vestuario, atendió a la prensa, destacando inicialmente que “Creo que fue un buen partido, los chicos estuvieron concentrados y pasamos a la siguiente fase. Lógicamente, lo de hoy (por ayer) fue diferente a lo del miércoles, por el clima distinto y la cancha en mejores condiciones. Lo resolvimos con esfuerzo, pero bien. Los partidos son todos distintos, ellos (Douglas) tienen jugadores de oficio y con roce”, valorando luego el doblete de tantos de Pombo, al expresar:

“Cualquiera que haga goles es positivo, así que Claudio (Pombo) tuvo su buena tarde. También fue muy rescatable para nosotros la vuelta de Franco Leys, eso es muy positivo para el grupo”, para luego agregar el entrenador santafesino del CAS:

“El equipo demostró que salió a jugar como había terminado, pese al desgaste de ir y volver. Lo único que lamentamos es el golpe que recibió Fermín (Antonini, debió dejar el equipo) y la lesión de Graciani”, quien también fue relevado.

Tras manifestar que “Ahora a descansar y a empezar a armar un equipo para el domingo viajar a Mendoza”, Iván Delfino dijo que durante el partido “No me enojé con nadie, pasa que no había gente en el estadio y a veces se escucha mucho lo que uno dice. A mí me gusta solo ver lo futbolístico, no fue ningún enojo”, completó el DT de Sarmiento.