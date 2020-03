Tigre no pudo en la altura de La Paz y cayó ante Bolívar

Tigre no pudo anoche soportar los embates de la altura de La Paz y cayó ante el local Bolívar, por 2-0, en partido correspondiente a la segunda fecha del grupo B de la Copa Libertadores.

En el estadio Hernando Siles de la capital boliviana, el conjunto dirigido por Néstor Gorosito hizo un buen primer tiempo, pero sucumbió en la segunda mitad, cuando el cansancio y los 3.650 metros por sobre el nivel del mar empezaron a hacer mella.

El equipo boliviano, que reúne 3 unidades y es dirigido por el rosarino Claudio Vivas, se impuso con los tantos conseguidos por Jorge Enrique Flores (St. 3m.) y Erwin Saavedra (St. 23m.)

Tigre, que no reúne puntos como consecuencia de haber perdido los dos primeros cotejos (0-2 con Palmeiras en el debut), asumirá su próximo compromiso copero el jueves 19, a las 19.00, en Asunción ante el local Guaraní, a puertas cerradas.

Bolívar exhibió cierta lentitud en el traslado y asumió características de equipo previsible. Entonces, las pocas oportunidades del 'Celeste' se dieron en jugadas de pelota parada. Así, el defensor paraguayo Teodoro Paredes (ex Atlético de Rafaela) se perdió la apertura, tras un rebote en el área, casi sobre el cierre de la etapa. Apenas comenzado el complemento y con un disparo desde fuera del área, Bolívar encontró la llave para destrabar resultado y partido.

El lateral Flores probó con un disparo violento que se le coló en el ángulo al debutante Marco Wolff y, desde esa maniobra, el equipo de Gorosito pensó ya en no otorgar espacios para la contra. Y así se mantuvo a salvo de no sufrir una derrota holgada. A los 23m., Saavedra aprovechó una indecisión del fondo de visitante que no pudo despejar un centro desde la izquierda y colocó el segundo tanto.