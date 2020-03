Sarmiento se mide ante Douglas Haig por la Copa Argentina y sueña con seguir en carrera

Sarmiento se enfrenta esta tarde a Douglas Haig de Pergamino en el partido correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina. El choque arranca a las 17, en el Estadio de Quilmes y allí el conjunto de nuestra ciudad intentará lograr el triunfo y la clasificación para revertir un momento que no es el mejor.

Es que el Verde llega al partido de hoy con muchísimos sobresaltos en su rendimiento futbolístico. Viene de perder tres partidos consecutivos por el campeonato de la Primera Nacional y por eso necesita con urgencia un triunfo para cambiar la imagen y volver a soñar.

Si bien el entrenador Iván Delfino no confirmó los titulares, por lo ensayado en las últimas prácticas, el equipo podría formar con Manuel Vicentini; Lautaro Geminiani, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Sergio Quiroga, Federico Vismara, Fabio Vázquez y Claudio Pombo; Maximiliano Fornari y Pablo Magnín.

El resto de la delegación que ayer al mediodía partió de Junín, la integran: el arquero Facundo Daffonchio; los defensores Juan Antonini y Martín García; los volantes Fermín Antonini, Franco Leys, Francisco Molina y Gabriel Graciani; y el atacante Fernando Núñez.

Por el lado del conjunto de Pergamino, el entrenador Sergio Arias dispondría como titulares a Fabricio Henricot; Agustín Pezzi, Martin Pucheta, Leonardo Sánchez y Cesar More; Gabriel Solis, Damián Bastianini, Esteban López y Franco Coronel; Pablo Mazza y Alcides Miranda Moreira.

Cabe agregar que Douglas Haig interviene en el Torneo Federal A y viene de perder en su visita a Central Norte, por 1 a 0, en un partido jugado el viernes.

El regreso

Tercero en la Zona 2 de la Primera Nacional, Sarmiento se sostiene como un protagonista de fuste en esa divisional. La cuenta pendiente aparece en la Copa Argentina, ya que solo se destacó en la edición inaugural: venció a San Martín de San Juan y Colón de Santa Fe previo a caer ante Deportivo Merlo en Octavos de Final. Su última actuación lo vio eliminado en el debut por un rival de la B Metropolitana (ascendió a mediados de año) como All Boys.

Por su parte, Douglas Haig, vencedor de Defensores de Villa Ramallo en la Fase Preliminar Regional, buscará acceder por tercera vez a los 16avos de la competencia. El objetivo del conjunto dirigido por Sergio Arias es estrenarse entre los 16 mejores representantes del certamen.

El historial

El partido especial entre Sarmiento y Douglas Haig de Pergamino tiene un historial parejo. El Verde logró tres victorias y la misma cantidad de empates en los encuentros ante el equipo que milita en el Torneo Federal A. El de hoy será el séptimo cruce del historial oficial.

Claro que la cercanía geográfica (91 kilómetros) posiciona al enfrentamiento como un posible clásico. Cabe recordar que el ganador de hoy se medirá ante Newell’s o Sportivo Peñarol de San Juan.