Carlos Alberto González: El gran D.T.

Nací en el ´82 en Villa Talleres. Todavía estaba el campito de Sánchez. Se jugaba al fútbol todos los días. Éramos diez, doce, a veces se sumaban los chicos del FOETRA y llegábamos a 20.

Había una generación de chicos más grandes (los Tayaldi, Scasso, Biagetti, Rudi) que eran los que regenteaban un poco todo y fueron ellos los que nos llevaron a varios a jugar al club Ambos Mundos.

A los seis años íbamos a la cancha y ya nos ficharon. Mi primer técnico que realmente me marcó como jugador fue Edgard Aramburu. Salimos campeones en décima, siempre nos costó en las inferiores. Y en primera ganamos el 4 Ligas del 2008. Estaba de técnico mi hermano, Marcelo, y jugaban Machado de arquero, Viale y Cuña Duarte de centrales, Miranda, Casas y alternaba Santiago Rudi en los laterales, Germán Demaría de volante central, Juan Gatti-Joel Rivero-Nicolás Salinas de volantes laterales y arriba Derroco-Iturbide-Manolo Díaz y yo que me sumé a partir de semifinales. Yo estaba jugando en Uruguay en ese momento, rescindí con Cerro de Montevideo y me vine.

Llegada a Europa

Lo que pasó fue que a principios del 2005 me fui a España y ahí arrancó mi carrera como profesional. Yo tenía deseos de progresar, estuve en dos etapas de Sarmiento pero nunca llegué a ser profesional. Fue a los 15 años y estaba de técnico Alberto De Tomasso. Estuve un año pero no jugaba en primera. No era el Sarmiento que es hoy institucionalmente. Estaba muy desordenado.

Eso me llevó a volver a Ambos Mundos, a los dos años de nuevo me llamó Carpanetto a Sarmiento. Jugué en primera pero no pude llegar a profesional. Volví a Ambos Mundos, luego seis meses a Villa Belgrano y de ahí recalé en Mitre de Pérez (Rosario). Pasé a Social de Ascensión y de ahí derecho a Europa.

Fiché en Arenas FC de Zaragoza, un equipo de la quinta división. Ahí me destaqué y pasé un año al Real Zaragoza. Luego me fui a América de Río de Janeiro, Brasil, a jugar el torneo Estadual.

Volví a España a jugar en Quintanar del Rey, posteriormente me fui al Pomezia Calcio de Italia –tres meses- pero no me pude quedar por la visa de trabajo.

Volví a España a jugar en el ex Murcia, tres meses. En ese interín me llega la noticia que mi madre estaba muy enferma. Necesitaba estar cerca del país y me vine a Cerro de Montevideo, Uruguay. Falleció mi vieja a los dos meses y fue un golpe duro para mí. Aguanté unos meses más, hasta julio y decidí romper el contrato con Cerro. Me vine a estar con mi familia. Había dejado de jugar y ahí fue cuando mi hermano hizo la primera experiencia en Ambos Mundos y tres meses después me convenció de volver a jugar. Justo se dio que un compañero, Roberto Pecollo, tuvo distensión de ligamentos en una rodilla y entró justo el pase mío por un artículo especial de lesión.

Ya en 2009 pasé a Social de Ascensión. En 2010 estuve en Newbery, Atlético Villegas e Independiente de Chivilcoy donde fui campeón. En 2011 volví a Social de Ascensión hasta el 2015 inclusive. Me fue muy bien. Salí campeón todos los años que estuve. Creo que fueron mis mejores años como jugador. Ya estaba asentado, había superado lo de mi mamá, estaba muy bien físicamente, el grupo humano de los planteles fue muy bueno y por eso se consiguieron muchos torneos. Por ejemplo se ganó el 4 Ligas de 2009, en el 2011 se ganó el 7 Ligas y en el 2013 el 6 Ligas, además de los torneos locales.

En 2014 me rompí la rodilla. Volví a jugar en el 2015. En 2016 fui a Arenales. En 2017 jugué un tiempo en Rivadavia y otro en Arribeños. Ya no me respondía bien el físico y decidí no jugar más.

Hice el curso de entrenador de fútbol, me recibí en 2018 y empecé a trabajar en julio del año pasado en Ambos Mundos.

El nocturno

Esto fue un sueño maravilloso. Cuando me propone Daniel Barco ser entrenador, le dije que teníamos que armar un buen cuerpo técnico, que no iba a ser fácil. Que yo era consciente de los problemas económicos de la institución, pero por mi cariño por el club iba a convencer a las personas indicadas para que me acompañaran. Fue un poco tratar de devolverle al club todo lo que me dio.

Encontré un club con una primera bastante vapuleada, con una quinta división de mucho futuro pero no estaban las cosas sincronizadas. Había futuro pero no presente. Tratamos que esa misma base de chicos se sintieran acompañados, queridos, y amalgamamos todo. Se le hizo ropa de entrenamiento, se consiguieron pelotas nuevas, se los hizo entrenar todos los días, se consiguió la bebida energizante para los domingos, de que pudieran juntarse a comer todas las semanas. Debían entender que trabajando duro y cambiando algunos malos hábitos podían volver a soñar.

El primer torneo, por tener un equipo corto, nos caímos en las últimas fechas. Pero para el nocturno trajimos algunos jugadores de experiencia que potenciaron al grupo, le dieron una mentalidad ganadora y por suerte pudimos lograr el título. Hoy estamos festejando algo en el que muchos no creían, otros sí, pero se sigue disfrutando todavía.

El fútbol Europeo

El fútbol en Europa está muchísimo más adelantado que el de Argentina. En tercera o cuarta categoría de allá tienen un presupuesto económico base para que todos los jugadores cobren, que tengan obra social, tienen lugares de entrenamiento acordes con muchísimas pelotas, accesorios. Para que ninguno deba pagarse su ropa de entrenamiento, el médico y la kinesiología la paga el club. Acá te la tenés que bancar vos o con suerte se hace una rifa o una pollada y te dan una mano. A veces el presidente saca de su bolsillo para cubrir un gasto para el que el club no está preparado. Las diferencias están en todos los aspectos.

¿Maradona o Messi?

Soy más generacional de Messi. Creo que Maradona tuvo un plus que Messi no lo tiene. Pero si vamos a la persona me quedo 10 a 1 con Messi.

Agradecimientos

Al profesor Juan Simón, al ayudante de campo Emilio Manzone, al entrenador de arqueros Matías Caro, a la comisión de apoyo que juntó unos pesos para los jugadores en la persona de Carlos Rudi y Gustavo Biagetti, a mi esposa, hijos, padre y hermano.