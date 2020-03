Gran triunfo de Sarmiento

La primera división de fútbol femenino del Club Sarmiento superó ayer a Banfield por 1 a 0 en el partido correspondientes a la fecha inicial de la fase definitoria del Campeonato de Primera B que organiza la AFA.

En un partido muy parejo, Lucía Mansilla anotó en el primer tiempo el tanto para el Verde y a partir de allí el equipo de Sergio Barbagelata se agrupó bien para aguantar el resultado y así sumar un triunfo importantísimo.

El equipo formo con Loana Herrera, María Jancich, Brunella Spina, Antonella Tamburrini, Florencia Gamarra, Camila Torres, Lourdes Castro, Marianela Costa, Sofía Dambrosio, Melina Garialdi y Lucía Mansilla.

Cabe mencionar que Brunella Spina tuvo un choque de cabeza con pómulo con una jugadora de Banfield lo que provocó un corte en la ceja. Al cierre de esta edición, la futbolista de Sarmiento era atendida en el hospital de Banfield sin registrarse mayores inconvenientes en su salud.

Por último, de cara a lo que se viene, en el camino al ascenso al Verde le quedan los siguientes compromisos: Sarmiento vs. All Boys; Puerto Nuevo vs. Sarmiento; Argentinos Juniors vs. Sarmiento; Sarmiento vs. Deportivo Español; Estudiantes (Bs. As.) vs. Sarmiento; Sarmiento vs. Comunicaciones; Defensa y Justicia vs. Sarmiento; y Sarmiento vs. Ferro Carril Oeste.