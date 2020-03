Sarmiento visita hoy a Banfield, iniciando la etapa final del torneo de fútbol femenino de Primera “B”

A las 10.30 de hoy, con todas las ilusiones a cuestas, las integrantes del equipo del Club Atlético Sarmiento de Junín, que dirige Sergio Ariel Barbagelata, viajarán hasta Luis Guillón, para enfrentar a las 17 horas a Banfield, debutando ambos elencos en la segunda fase del campeonato de la Primera “B” de fútbol femenino que organiza la A.F.A., con premio de dos ascensos para quienes ocupen los dos primeros puestos

Tras cosechar 14 triunfos, cuatro empates y solo tres derrotas, el elenco del CAS logró la clasificación entre los diez equipos que buscarán dos ascensos y, además, consiguió una plaza para disputar la Copa Argentina 2020, en la que enfrentará a conjuntos de primera y de otras categorías del balompié femenino.

En el arranque de la etapa final, Sarmiento visitará a uno de los mejores equipos, el del “Taladro”, en el predio que las albiverdes poseen en Luis Guillón, Camino de Cintura 1800.

El entrenador Barbagelata ha convocado para este encuentro a las siguientes jugadoras:

Isabela Alonso; Victoria Jancich; Brunela Spina; Delfina Branse; Lourdes Pérez; Lucía Mansilla; Loana Herrera; Luisina Garrido; Florencia Gamarra; Antonela Tamburrini (vuelve al equipo); Belén Zara; Lourdes Castro; Ayelén Silva; Marianela Costa; Camila Torres; Romina Page; Melina Garialdi Panero; Sofía D´Ambrosio y Valentina Berenguel.

D´Ambrosio: “Mi mayor deseo es poder lograr con Sarmiento el objetivo que tenemos en mente”

Una goleadora implacable es Sofía D’Ambrosio, de 26 años, quien vive en Los Toldos y es hija de Eduardo D’Ambrosio y Mónica Marrero. Es la máxima goleadora del conjunto “verde” femenino y del campeonato de la Primera “B” de AFA.

Entrevistada por Democracia poco antes de iniciar con Sarmiento la participación en la etapa final del certamen e ir en busca de uno de los ascensos, la toldense- quien ha anotado 34 tantos para las “verdes”- consideró como muy importante “El apoyo inmenso, tanto de mi familia (tiene dos hermanas, Eliana y Lucía), mis amigos y mi novio (Oscar “Pety” Trigo), quienes siempre me están alentando a seguir”.

Seguidamente, Sofía señaló: “Soy profesora de educación física, trabajo en Los Toldos, tengo algunas horas en la Escuela y después ayudo a mis viejos, en el negocio, hasta que me salga algo más. Trabajaba por la tarde en un club y en una pileta de natación, pero tuve que dejarlos para poder ir a entrenar con el equipo de Sarmiento. Juego al fútbol desde que era muy chica, siempre con mis vecinos, con mi papá y sus amigos también. Después jugaba acá en mi pueblo, todo fútbol reducido y también integré la selección de Carlos Casares. A Junín llegué porque me fui a estudiar a la Unnoba y arranqué jugando ahí. Después en la selección, plantel en el que conocí a Sergio Barbagelata, pasando así a jugar para Sarmiento”.

Luego de señalar que “Antes de caer en Junín estuve yendo a entrenar a River Plate de Buenos Aires, después tuve un accidente y tuve que parar por varios meses”. Destacó: “Siempre jugué de delantera. Con respecto a un referente, la verdad es que nunca fui de mirar mucho fútbol, solo algunos partidos como los de River y la Selección Nacional, así que nunca tuve un referente. Obviamente, hay muchos jugadores que son muy buenos”.

Al analizar el plantel de Sarmiento femenino, la implacable goleadora remarcó: “Como siempre digo, el equipo nuestro se conforma con un grupo humano muy lindo y la verdad es que nos llevamos muy bien entre todas. Obviamente, en los partidos siempre hay alguna discusión pero no sale de ahí. No tengo dudas que la participación de Sarmiento en la primera parte del campeonato fue muy buena, y creo que nadie se esperaba que nos fuera tan bien. Es el primer año que estamos en la categoría y tuvimos una excelente actuación, a pesar de la falta de experiencia en este tipo de competencias. Ojalá que en la parte final nos vaya muy bien y podamos conseguir el ascenso, creo que estamos a la altura para poder lograrlo. En esta etapa todos los partidos van a ser importantes y duros, pero el nuestro, es un equipo fuerte”.

La delantera, quien junto a otras chicas viaja a diario en remis hasta nuestra ciudad para entrenar a las órdenes de Sergio Barbagelata, reconoció luego: “Me sorprende que me esté yendo tan bien, nunca pensé que me iba a suceder” y en cuanto a posibles ofertas que seguro llegarán por su pase, D´Ambrosio manifestó: “La verdad es que a mí me gustaría continuar en Sarmiento en caso de ascender, pero bueno, si no se da y me surge otra propuesta en la otra categoría, obviamente que me gustaría experimentarla y poder vivir del fútbol, cosa que hoy en día todavía no pasa.

Pero mi mayor deseo es poder lograr con Sarmiento el objetivo que tenemos en mente, porque tanto yo como el resto de las chicas hacemos un esfuerzo muy grande para poder estar donde estamos y me parece que sería algo muy satisfactorio para nosotras”, concluyó Sofía D´Ambrosio, goleadora de Sarmiento y del torneo de fútbol femenino de la Primera “B” de la A.F.A.