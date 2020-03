"Tenemos que recuperar la practicidad"

Consumada la derrota ante Villa Dálmine, en la zona de vestuarios el entrenador de Sarmiento Iván Delfino hizo referencia al rendimiento de su equipo y también habló del partido del miércoles por la Copa Argentina.

Sobre la derrota, analizó: "Jugamos un partido que no era para perder pero tampoco era para ganarlo. Estamos torcidos y la verdad es que todo nos está costando. Pero tenemos que estar tranquilos. Hoy (por anoche) no pudimos continuar en el segundo tiempo lo bueno que habíamos hecho en la primera parte".

En relación al polémico cambio de Colzera por Vázquez, el DT respondió: "Los cuestionamientos surgen después del resultado, si no estaríamos de otra cosa. Con el ingreso de Cólzera busqué mejorar en el último pase, que considero que nos estaba faltando en ese momento. Quise buscar esa precisión que nos estaba faltando para llegar con más claridad, pero no se logró".

Para finalizar, sobre el partido del miércoles por la Copa Argentina, donde el Verde se medirá ante Douglas Haig de Pergamino, a las 19 y en cancha de Quilmes, Delfino anticipó: "Ahora cambian todos los planes, pero veremos qué hacemos. Mañana (por hoy) vamos a reiniciar el trabajo y veremos qué equipo presentamos. Seguramente vamos a cambiar".

Ante la pregunta de cómo se sale de esta situación, el DT completó: "El trabajo te asegura el éxito, así que seguiremos por este camino. Con las mismas armas y teniendo la tranquilidad de que somos los mismos. El miércoles vamos a tener un partido para acomodarnos. Tenemos que tener la cabeza firme y recuperar la practicidad, que es lo que hemos perdido en estos últimos tres partidos".