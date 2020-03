Platense busca el primer triunfo ante Alvarado en Vicente López

Platense, que desde la reanudación del certamen apenas cosechó un punto de 12, intentará sumar su primera victoria del 2020 cuando reciba a Alvarado de Mar del Plata, en uno de los dos partidos con los que comenzará hoy la 20ma fecha del Torneo Nacional.

El compromiso, por la Zona A, se jugará en el estadio Ciudad de Vicente López desde las 21 y con el arbitraje de Héctor Paletta, en tanto que en Jujuy, desde las 21.30 y por la Zona B, Gimnasia de Jujuy será local ante Defensores de Belgrano.

Platense en el tramo final de 2019 obtuvo 15 unidades sobre 21 y en la última fecha del año le ganó a Atlanta. Pero en la reanudación, perdió con Ferro en Vicente López, apenas empató un cotejo y cayó en tres, pasando de puntero al cuarto lugar a siete puntos del líder Estudiantes de Río Cuarto.

Por su parte, Alvarado suma dos derrotas seguidas sin hacer goles pero está a ocho unidades de Nueva Chicago, el último de la Zona A, lejos de la zona de descenso.

En Platense el DT Fernando Ruiz deberá decidir el sustituto del suspendido Hernán Lamberti, mientras que en Alvarado, que dirige el DT Juan Pablo Pumpido, no estarán al mediocampista Pablo Ledesma, al delantero Germán Rivero y el defensor Maximiliano Oliva, todos suspendidos, ingresando Maximiliano González, Nicolás Andereggen y Fernado Ponce, respectivamente.

Gimnasia de Jujuy, último con All Boys en la Zona B, está obligado a sumar para modificar su posición ante Defensores de Belgrano, segundo a nueve puntos del líder San Martín de Tucumán.

Defensores está realizando una notable campaña pero viene de perder en el Bajo Belgrano ante All Boys cortando una notable serie de 16 encuentros invicto. Los jujeños de los últimos nueve partidos apenas ganaron uno y hace seis que no triunfan.