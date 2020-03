Los cambios y las variantes tácticas de Delfino en el choque ante Almagro

La derrota de Sarmiento ante Almagro por 1 a 0 en el "Eva Perón" dejó una sensación de preocupación en el hincha del Verde. Durante los noventa minutos, el equipo de Iván Delfino mostró una de sus peores versiones y el público castigó a los jugadores con algunos silbidos. No obstante, en las redes sociales, en la calle y en las charlas de café, son muchos los simpatizantes que confían en las capacidades del entrenador para revertir la situación.

Frente al conjunto "Tricolor", Delfino dispuso un once inicial con nombres conocidos pero la única curiosidad fue la aparición de Diego Chaves en la formación titular. El delantero uruguayo jugó por primera vez desde el arranque pero el debut no fue el mejor.

Claro que Chaves no fue el único responsable de la floja actuación. De hecho, el propio entrenador del Verde, al finalizar el partido, reconoció que muchos futbolistas no están en el mismo nivel de la temporada pasada.

Repasando sus palabras, en rueda de prensa, Delfino dijo: "Sucedió lo que vimos todos. No fue una buena noche, ninguno tomó buenas decisiones y nunca encontramos la vuelta ni tuvimos la entidad de juego.

Añadió: "No intentamos y todas las conclusiones que saquemos ahora no van a ser positivas. Estábamos todos imprecisos y pongas a quien pongas es lo mismo. Hay que hacerse cargo y tenemos muy pocos días de recuperación".

Por último, expresó: "Tenemos jugadores que no están al mismo nivel que la temporada pasada y es lo normal que eso suceda. Los partidos se dan cada cuatro días y vamos a estar preparados para eso. Hoy (por el lunes) hicimos un mal partido y no le quiero sacar mérito a Almagro".

En definitiva, el Verde tiene en el horizonte inmediato dos partidos claves para revertir la situación. Primero jugará este sábado, a las 19, por el campeonato de la Primera Nacional, de visitante y ante Villa Dálmine; y luego el miércoles 11, en el estadio de Quilmes y a las 17, ante Douglas Haig de Pergamino por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Serán dos encuentros importantes, en donde los dirigidos por Delfino tendrán la chance de mostrar el carácter y la practicidad que el hincha ya conoce.