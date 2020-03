Sarmiento no le encontró la vuelta al partido y terminó perdiendo por 1 a 0 ante Almagro

Sarmiento mostró anoche una de sus peores versiones y por eso cayó en el Estadio "Eva Perón" ante Almagro por 1 a 0 en uno de los partidos correspondientes a la fecha 19 del Campeonato de la Primera Nacional.

El único gol del encuentro fue marcado por Lucas Wilchez, a los 32 minutos del primer tiempo. Con esta derrota, Sarmiento (34) cedió el invicto en su casa (siete triunfos y dos empates) aunque sigue en el reducido por el segundo ascenso situado en la tercera posición; mientras que Almagro cortó una racha de 11 partidos sin ganar como visitante y ahora suma 20 puntos (está décimotercero).

En el trámite de las acciones, fue Almagro el que impuso sus condiciones en la etapa inicial. La presión asfixiante en el medio le complicó y le anuló la circulación de pelota al local y así los dirigidos por Gastón Esmerado tuvieron las chances más claras.

En esos primeros pasajes del encuentro, Sarmiento mostró una versión preocupante. La defensa tuvo desacoples, los volantes estuvieron imprecisos y por eso al equipo le costó horrores generar peligro sobre el arco defendido por Horacio Ramírez.

De esta manera, a los 32 minutos, Wilchez (la figura junto con Juan Manuel Martínez en el primer tiempo) le ganó la posición a Facundo Castet tras un centro hacia atrás y abrió el marcador para el conjunto Tricolor.

En esa primera parte, Sarmiento careció de ideas, se chocó contra sus propias limitaciones y se mostró repetitivo en los recursos. Solo inquietó con algunos centros pero no mucho más.

Iván Delfino probó con cambios

Para jugar el complemento, Delfino metió dos cambios. Entraron Fernando Núñez y Francisco Molina por Diego Chaves y Federico Vismara, respectivamente; pero las variantes no alteraron casi en nada el trámite del partido.

Quiroga y Pombo jugaron en el doble cinco, con Graciani abierto por la derecha y Borasi por Izquierda; y con Núñez y Molina, de punta.

Si bien por momentos el Verde mostró empuje, la serenidad, el orden y el control de Almagro siempre frenaron los intentos del conjunto local.

Con el correr de los minutos, la desesperación fue creciendo y allí fue donde el equipo de Delfino se terminó de sumergir en un mar de impresiones.

Por su parte, Almagro contó con un remate de Ramiro Arias que dio en el travesaño y que de milagro no fue el segundo para los de Esmerado.

Así el partido se fue diluyendo. En los últimos minutos, Delfino probó suerte con un último cambio: Castelli por Pombo. Pero nada. La historia siguió igual o quizás peor.

Tras el pitazo del final, algunos silbidos se hicieron sentir como un claro acto de desaprobación. Y es hasta un poco lógico porque al Verde no le salió una.

Más allá de la derrota, Sarmiento se mantiene en zona de reducido y todavía hay tiempo de sobra para mejorar y revertir esta situación. Las ilusiones están porque el equipo ha demostrado que puede y está claro que de los malos momentos siempre se sale con el apoyo de todos.