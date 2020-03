Iván Delfino: "No fue una buena noche"

Al finalizar el partido, el entrenador de Sarmiento Iván Delfino reconoció ante la prensa su preocupación por la derrota. Al respecto, dijo: "Sucedió lo que vimos todos . No fue una buena noche, ninguno tomó buenas decisiones y nunca le encontramos la vuelta ni tuvimos la entidad de juego.

Añadió: "No intentamos y todas las conclusiones que saquemos ahora no van a ser positivas. Estábamos todos imprecisos y pongas a quien pongas es lo mismo. Hay que hacerse cargo y tenemos muy pocos días de recuperación".

Por último, agregó: "Tenemos jugadores que no están al mismo nivel que la temporada pasada y es lo normal que eso suceda. Los partidos se dan cada cuatro días y vamos a estar preparados para eso. Hoy hicimos un mal partido y no le quiero sacar mérito a Almagro".