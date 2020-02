River Plate quiere dar un paso vital rumbo al título

River Plate, líder de la Superliga, recibe hoy en el estadio “Monumental” a Defensa y Justicia con la mira puesta en tratar de asegurr el título de campeón del certamen, luego que anoche Boca goleara a Colón y alcanzara al equipo de Marcelo Gallardo en el liderazgo con un partido más.

El encuentro correspondiente a la fecha 22 será arbitrado por Fernando Echenique y la televisación en directo, destacándose que el equipo del "Muñeco" Gallardo llega a este partido con una serie de seis victorias consecutivas, que se iniciaron este año con el triunfo en el encuentro pendiente ante Independiente el 18 de enero, lo que le permitió conseguir la punta del torneo que en ese momento ostentaba Argentinos Juniors.

Desde entonces, River le ganó a Godoy Cruz, Central Córdoba de Santiago del Estero, Unión, Banfield y Estudiantes de La Plata la última semana y por la última fecha visitará al siempre difícil Atlético Tucumán el 7 de marzo.

Gallardo no podrá contar con Rafael Borré, quien sumó cinco amarillas y debe cumplir una fecha de suspensión, y en su lugar ingresará Ignacio Scocco, que la última vez que jugó de titular anotó un gol y River obtuvo la Copa Argentina en el último partido del 2019.

Para los de la banda roja, será la primera vez desde que está Gallardo al frente del equipo que está tan cerca de lograr el campeonato local, ya que en todos estos años las apuestas por los torneos internacionales hicieron que deje de lado la competencia interna.

Por esa razón, desde la semana pasada, el club anunció que los socios agotaron las entradas y que el “Monumental” tendrá un marco de final con más de 70 mil personas que podrían ser testigos de una vuelta olímpica a nivel local que no se da desde 2014.

El último torneo local que ganó River fue el primero que disputó la gestión de Rodolfo D'Onofrio en el primer semestre del 2014, cuando el entrenador era Ramón Díaz, quien renunció tras lograr el campeonato y se inició la era Gallardo.

Defensa y Justicia es dirigido por un ex River como Hernán Crespo, que recibirá un reconocimiento por el recuerdo de los dos goles en la final de la Copa Libertadores 1996 y también tiene en sus filas al hijo de Gallardo, Nahuel, quien fue cedido a préstamo.

“El Halcón de Varela”, que el martes debutará en la Copa Libertadores ante Santos de Brasil, viene invicto este año con dos empates y tres victorias.

Desde que asumió Crespo, empató con Atlético Tucumán y Colón y luego venció con claridad a Estudiantes y a Central con chances de lograr una plaza en la Sudamericana del año que viene.

Otros tres partidos

Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá esta tarde a Atlético de Tucumán con la necesidad de sumar tres puntos que lo alejen de la zona del descenso, en match que abre la jornada sabatina de la fecha 22.

El encuentro se jugará desde las 17.35 en el estadio “Juan Carmelo Zerillo”, con arbitraje del juez radicado en Lincoln, Darío Herrera, y televisación de TNT Sports.

El equipo que dirige Diego Maradona tiene el peor promedio de la Superliga y tiene la victoria como único resultado que fortalezca la esperanza que renació con su triunfo 1 a 0 ante Independiente.

Además, Gimnasia avanzó el martes pasado a los 32avos, de final de la Copa Argentina al superar 2-0 a Sportivo Barracas, de la Primera “D”.

El conjunto tucumano apunta a terminar la Superliga de la mejor manera posible, lo que incluye un partido que puede ser vital en la última fecha, ante River, si es que los "millonarios" no logran el título este fin de semana.

En horario nocturno, Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá hoy a Banfield, en un partido clave para ambos en relación a los promedios, por la 22da. y penúltima fecha de la Superliga.

Los santiagueños y el Taladro jugarán desde las 21.50 en el estadio Alfredo Terrera de Santiago del Estero, con arbitraje de Silvio Trucco y con transmisión de TNT (Gratis) y TNT Sports.

Banfield, que viene de dos derrotas consecutivas ante River y Aldosivi, se encuentra con un promedio de 1.219 y Central Córdoba con 1.190, aunque los santiagueños dividen por tres.

Central Córdoba ganó hace tres fechas atrás, ante Aldosivi, pero luego perdió por goleada como local ante Boca (0-4) y sacó un punto de la cancha de Unión de Santa Fe en la fecha 21 tras empatar 0-0.

A la misma hora, Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza, último en la Superliga Argentina de Fútbol, recibirá a Unión de Santa Fe, en uno de los encuentros por la fecha 22.

El partido se jugará en el estadio Mundialista de Mendoza, desde las 21.50, con transmisión de Fox Sports y arbitraje de Germán Delfino.

Godoy Cruz está en el fondo de la tabla, con solamente 12 puntos (4 victorias y 16 derrotas), y necesitará una victoria pensando en el promedio de la próxima temporada.

Por su lado, Unión, con un andar irregular en el campeonato, se ubica18° con 24 unidades y sin chances de clasificar a una copa internacional.