Independiente se vengó en los penales y habrá final

Buen marco de público se acercó anoche al estadio “Raúl ´Vasco´ Barcelona” del Club Atlético Mariano Moreno, donde Independiente le ganó 4 a 3 por penales a Ambos Mundos (tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos) y así forzó el “rojo” una nueva final del campeonato Nocturno de fútbol “Horacio Labatti” que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

Se jugó sin dar ni pedir cuartel desde el minuto inicial, con dos equipos que ya conocían las armas de sus rivales y, por eso, no arriesgaron mucho en los primeros minutos.

Comenzó a cambiar el trámite cuando el tricolor se puso en ventaja, tras un balón que llegó al área de los “rojos” y ,tras un par de rebotes, el lateral izquierdo Micael Raies –mezclado con sus delanteros- mandó el balón al fondo de las mallas.

Casi aumenta en una jugada similar el conjunto dirigido por Carlos “Lagarto” González, pero en definitiva se salvó la valla defendida por Eloy López y el 1 a 0 en favor de los itálicos no se iba a modificar al cabo de los iniciales 45 minutos.

En el complemento, Luis Darío Pérez hizo ingresar al creativo Maximiliano Molina y su elenco tuvo algo más de juego y consiguió el empate a los 12 minutos.

Un centro llegado sobre el primer palo fue cabeceado al gol por Lucas Cabrera, quien venció a un Franco Mecozzi que se resbaló en la jugada y poco pudo hacer.

De allí al final, ninguno de los dos arriesgó demasiado y llegaron nuevamente a la definición por penales, que esta vez favoreció a Independiente 4 a 3, forzando una nueva final, para la semana próxima.

En los penales, para Ambos Mundos marcaron Corredera, Rocha y Pirani.

Para Independiente anotaron Thiago Garavaglia, Barraza, Del Papa y Daffonchio.

Mecozzi atajó el primer remate rival, a Núñez (I); y Eloy López contuvo el disparo de Germán Casco (AM), fallando Ileski el último remate de los tricolores, ya que el balón pegó en el travesaño.