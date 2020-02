Patronato se impuso por penales a Instituto y pasó a 16avos. de final

Patronato de Paraná, equipo de la Superliga, se clasificó anoche para los 16avos de final de la Copa Argentina de fútbol, al vencer a Instituto de Córdoba por 5 a 3 en la definición con tiros desde el punto penal, tras igualar 1 a 1 al término de los 90 minutos regamentarios.

El encuentro, correspondiente a los 32avos de final del torneo federal, se llevó a cabo en el estadio 15 de abril, de Unión de Santa Fe, y Patronato se puso en ventaja por intermedio del atacante uruguayo Hugo Silveira, en la etapa inicial; mientras que la "Gloria" llegó al empate a través del mediocampista Damián Arce, de tiro penal, en el segundo período, igualdad que llevó la definición a los penales.

La etapa inicial fue entretenida, con ambos equipos en la búsqueda del gol, pero con más peligrosidad de parte de los entrerrianos, quienes en en un par de ocasiones probaron al seguro Lautaro Petrucci.

Ese mejor desempeño de Patronato encontró premio a los 37 minutos, cuando tras una buena maniobra ofensiva y un centro rasante desde la izquierda de Matías Abero, Hugo Silveira, anticipándose a los dos centrales y en el área chica, la empujó al gol con un toque corto y potente.

En la parte final, Instituto fue en búsqueda del empate y, si bien no era profundo, lo logró a los 15 minutos luego que Damián Arce trasformara en gol un tiro penal, tras una mano en el área de Gabriel Díaz cuando fue al suelo al tratar de cruzar una arremetida de Mateo Bajanich.

Patronato se adelantó nuevamente para obtener el triunfo, el travesaño y la impericia de sus atacantes le impidieron marcar el segundo y el partido se fue a la definición por penales

En la tanda desde los doce pasos, Patronato estuvo más preciso al convertir todos los disparos, al tiempo que Instituto marcó tres y Facundo Erpen lo remató afuera.

Patronato se medirá en los 16avos de final ante el ganador del cruce entre Lanús y Real Pilar, equipo de la Primera C, enfrentamiento que aún no tiene fecha de realización.