Independiente avanzó en la Copa Sudamericana por un gol agónico

Independiente avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana pese a perder, anoche, en Brasil por 2 a 1 ante Fortaleza, en el partido revancha de la primera fase, porque en la ida que fue victoria de los 'rojos' (1-0), prevaleciendo como doble el gol de visitante en el global 2-2.

El logro del equipo argentino se debió al gol agónico señalado por Fabricio Bustos, en tiempo adicionado, tras las conversiones de Juninho, de tiro penal, y de Marlon para Fortaleza.

Independiente no se amilanó ante la presencia de más de 50 mil simpatizantes locales en el estadio mundialista de Fortaleza y con el apoyo del aliento de un nutrido grupo de hinchas 'rojos', se plantó firme en el medio campo y con presión alta buscó desde el comienzo no darle salida clara al conjunto brasileño.

Sin embargo la primera situación de riesgo la generó el equipo dirigido por el ex arquero Rogério Ceni con una rápida réplica que la culminó David con un remate de media vuelta, rasante y violento, que Martín Campaña desvió en notable intervención (4 min).

Más tarde, cuando las acciones eran equilibradas, con los de Avellaneda mostrando mayor tenencia de la pelota, surgió una rápida jugada que complicó las intenciones de los dirigidos por Lucas Pusineri, porque un ingreso de Osvaldo al área del 'Diablo' culminó con un penal innecesario cometido por el referido Fabricio Bustos.

Aunque más que el error del lateral derecho argentino fue mayor el mérito del brasileño que buscó trabarse con el pie derecho de Bustos y dejarse caer para que el chileno Roberto Tobar sancionara la pena máxima que le posibilitó a Juninho abrir el tanteador (26 min).

Dentro de un juego parejo, a Independiente le faltó más decisión para encarar el ataque en el primer tiempo como para tener chance de igualar, lo que recién hizo cerca del final con una buena combinación ofensiva que la concluyó Leandro Fernández, con un tiro 'envenenado' que le permitió lucirse a Felipe Alves al desviar la pelota por sobre el travesaño.

El comienzo de la segunda etapa mostró lo mejor del conjunto 'tricolor' al ensayar veloces réplicas, en especial con las escapadas y los desbordes de Osvaldo -uno de los más destacados del partido-, que complicó la marca de Bustos y exigió las intervenciones de Campaña, cuando el 'rojo' buscaba la igualdad con más criterio que en la primera, provocando los revolcones de Felipe Alves.

Esta situación llevó a Rogério Ceni a aprovechar la salida del punta argentino Marcelo Vázquez -ex Alvarado y Atlético Nacional-, por una lesión muscular, para que ingresara el lateral derecho Tinga, adelantando a Gabriel Dias al medio campo para tratar de controlarlo al conjunto argentino (13 min).

No solo lo logró con más empuje que fútbol, sino que supo acercarse más al arco visitante, y de tanto insistir el recién ingresado Marlon por el lesionado Romarinho marcó un espléndido gol para ampliar la ventaja local (34 min), dentro del marco de acciones más dinámicas y emotivas por ambos bandos a diferencia del primer período.

Sin brillar, pero sin desesperarse y mucho menos bajar los brazos, el 'Diablo' insistió para conseguir al menos un gol que le permitiera la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, que al ser visitante tendría doble validez. y a los tres minutos del tiempo adicionado una 'diablura' entre dos jóvenes de la cantera como Alan Velasco y Bustos permitió la definición desde un ángulo cerrado del lateral derecho.

Y así llegó una clasificación que lo llevó al técnico Lucas Pusineri a besar la foto de su abuela, la que lo acompaña desde que se inició como entrenador en Colombia, mientras el resto del cuerpo técnico y los jugadores festejaban alborozadamente en el campo esta conquista que seguramente apaciguará en parte toda la presión y las críticas que vino recibiendo el plantel y la directiva 'roja' en las últimas semanas por su irregular campaña.

Al margen, Independiente se alzó con otro premio: los 375 mil dólares que otorga la Conmebol por pasar a la segunda fase, una suma nada despreciable si se tiene en cuenta la situación económico financiera endeble de la institución de Avellaneda.



= Síntesis =



Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Jackson, Paulão y Bruno Melo; Felipe y Juninho; David, Romarinho y Osvaldo; Mariano Vázquez. DT: Rogério Ceni.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza y Gastón Silva; Braian Romero, Lucas Romero, Domingo Blanco y Gastón Togni; Leandro Fernández y Silvio Romero. DT: Lucas Pusineri.

Gol en el primer tiempo: Juninho (F), de tiro penal.

Goles en el segundo tiempo: 34m, Marlon (F) y 48m, Bustos (I).

Cambios en el segundo tiempo: 13m, Tinga por Vázquez (F); 30m, Cecilio Domínguez (I); 32m, Marlon por Romarinho (F); 38m, Andrés Roa por Blanco (I); 42m, Alan Velasco por Braian Romero (I) y 44m, Wellington Paulista por Osvaldo (F).

Amonestados: Felipe, Dias y Wellington Paulista (F). Lucas Romero y Bustos (I).