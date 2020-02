Boca juega sin margen de error en Santa Fe, ante el angustiado Colón

Boca, que no le da tregua a River en la lucha por el título de campeón de la Superliga, visitará esta noche a Colón de Santa Fe, en zona de descenso, por la fecha 22ª de la Superliga Argentina de Fútbol, cotejo que el xeneize asumirá sin margen de error habida cuenta de que quedan apenas seis puntos en juego.

Jugarán en el “Cementerio de los Elefantes” desde las 21.10, con arbitraje de Diego Abal y televisación de la señal TNT Sports.

Boca tiene 42 puntos, tres menos que River (45) y no puede fallar en Santa Fe, ya que si deja puntos en el camino su clásico rival estará en condiciones de consagrarse campeón de la Superliga el sábado, cuando reciba a Defensa y Justicia.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo comenzó el año con un tibio empate ante Independiente y luego hilvanó cuatro triunfos consecutivos ante Talleres de Córdoba (2-1), Atlético Tucumán (2-0), Central Córdoba (4-0) y Godoy Cruz (3-0), con un rendimiento que fue de menor a mayor.

Esa racha de Boca está muy relacionada con el nivel de su capitán Carlos Tevez, desequilibrante en todos los partidos y quien no está solo, ya que subieron considerablemente su nivel el colombiano Sebastián Villa, Eduardo Salvio y Frank Fabra; aprovecharon además su oportunidad el paraguayo Junior Alonso y Jorman Campuzano, mientras se espera una prestación mayor de Guillermo "Pol" Fernández y Franco Soldano, aunque este último ya mostró mejoras respecto del ciclo anterior con Gustavo Alfaro como DT.

Su rival, Colón, con 18 puntos, es uno de los tres equipos que están perdiendo la categoría, junto a Gimnasia y Patronato, situación incómoda que quedó merced a una racha de ocho partidos sin sumar de a tres, con dos empates y seis derrotas, la última ante Newell's (4-0) en la fecha pasada.

El entrenador de Colón, Diego Osella, hará al menos seis cambios después del paso en falso en Rosario, y así dejarán el equipo Gastón Díaz, Rafael García, Federico Lértora, Luis Miguel Rodríguez y Lucas Viatri, y además no podrá jugar Rodrigo Aliendro, expulsado en el Parque de la Independencia.

Los que ingresarán serán Alex Vigo, Bruno Bianchi, Fernando Zuqui, Tomás Chancalay, Marcelo Estigarribia y Wilson Morelo, respectivamente.

Racing Club recibe a Newell's

Racing recibirá Newell's Old Boys con el objetivo de conseguir un triunfo que lo deje transitoriamente en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores de América, abriendo hoy la vigésima segunda fecha de la Superliga.

El partido se desarrollará desde las 19 en el estadio Presidente Perón, en la ciudad de Avellaneda, con arbitraje de Facundo Tello y transmisión de la señal de cable Fox Sports Premium.

La “Academia” lleva cinco partidos sin derrotas, con tres empates y dos victorias en los clásicos ante Independiente y San Lorenzo, ambas por 1-0, la última ante el Ciclón, como visitante, en la jornada pasada.

Respecto del equipo que recibirá a la Lepra, el entrenador académico Sebastián Beccacece podría realizar un cambio respecto del once inicial que venció a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

El delantero y capitán del conjunto albiceleste, Lisando López, ocuparía el lugar del atacante Nicolás Reniero, a quién reemplazó a los 12 minutos de la segunda etapa ante el conjunto de Boedo.

En caso que “La Academia” logre el triunfo, quedará momentáneamente en la tercera posición de la tabla de posiciones con 38 unidades, detrás del escolta Boca Juniors (42) y del líder River Plate (45).

Newell's viene de golear por 4-0 en la última jornada a Colón de Santa Fe y se encuentra ubicado en la sexta posición con 34 unidades, a uno de su rival de hoy.

El entrenador de la “Lepra”, Frank Kudelka, está obligado a realizar una modificación respecto del once titular que goleó al Sabalero debido a la lesión del defensor Facundo Nadalín, quien padece una distensión en el isquiotibial izquierdo.

El mediocampista Denis Rodríguez ingresará en la zona media del campo de juego, mientras que Braian Rivero pasará a ocupar el lateral derecho de la defensa leprosa en lugar de Nadalín. El resto del equipo será el mismo que venció a Colón.