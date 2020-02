Talleres de Escalada eliminó a Aldosivi

Talleres de Remedios de Escalada, que compite en la Primera “B” Metropolitana, derrotó ayer 3 a 1 a un equipo alternativo de Aldosivi y lo eliminó en los 32vos. de final de la Copa Argentina 2020 de fútbol.

Matías Sosa a los 38 minutos, más un doblete de Alejandro Aranda (41´ y 50´ de la etapa final) anotaron para la escuadra del sur del Gran Buenos Aires, mientras que descontó Gonzalo Verón (a los 49´ del S.T.) para los marplatenses.

El partido se jugó en el estadio “Julio Humberto Grondona” de Arsenal de Sarandí y fue arbitrado por Jorge Broggi, quien expulsó en Aldosivi con roja directa a Gaspar Iñíguez, a los 35’ del complemento.

En el inicio, el conjunto marplatense tuvo algo más la pelota, buscó la velocidad de Verón por derecha y llegó con un centro de Nicolás Bazzana para el cabezazo de Rodrigo Contreras que controló el arquero Ezequiel Cacace.

No obstante esa mayor tenencia no se tradujo en una superioridad manifiesta, porque Talleres le discutió el partido en el medio e intentó con algunas "pinceladas" de Juan Manuel Martínez Trejo.

Y precisamente de un tiro de esquina del ex Independiente desde la derecha se abrió el marcador, cuando Sosa capturó un rebote y de media vuelta superó a Fabián Assmann.

En la segunda mitad, Aldosivi se volcó más en ataque y quedaron más marcadas las contras de Talleres, mal resueltas.

El conjunto marplatense se acercó con un buen envío de Nahuel Yeri que salió junto al palo derecho de Cacace y con otro remate cruzado del lateral derecho que resolvió el arquero abajo.

Aldosivi se quedó con 10 jugadores por una dura falta de Iñíguez, cuatro minutos después de haber ingresado.

Talleres lo tuvo con un remate débil de Fabián Monserrat que atajó Assmann y de inmediato llegó el desahogo, cuando el ingresado Aranda eludió al arquero y amplió el marcador.

Verón le puso suspenso en el descuento, al ingresar por el segundo palo y superar a Cacace, pero en la reanudación Aranda "gambeteó" otra vez a Assmann y puso cifras definitivas.

Talleres se cruzará en 16vos. de final con el ganador de Temperley y Deportivo Riestra, ambos de la Primera Nacional.

Hoy, Patronato ante Instituto (C)

Patronato, que lucha por no descender de la Superliga, enfrentará hoy a Instituto de Córdoba, que deambula por la mitad de la tabla en la Primera Nacional, en partido válido por 32vos.de final de la Copa Argentina 2020.

El encuentro se jugará a partir de las 20 en la cancha de Unión de Santa Fe, será arbitrado por Carlos Córdoba y el ganador jugará en 16vos. de final ante Lanús o Real Pilar.