Sol de América, dirigido por Luis Islas, buscará pasar a otra ronda

El Club Sol de América de Paraguay, dirigido técnicamente por el argentino Luis Alberto Islas, buscará hoy su clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, al visitar al Goiás de Brasil, en el encuentro de vuelta.

El equipo de Asunción, que hace dos semanas ganó en la ida por 1 a 0, visitará al Goiás, desde las 21:30, y le bastará una igualdad, en el estadio 'Serra Dourada' de la ciudad de Goiânia, para acceder a la próxima llave, que será sorteada tras finalizar la primera fase.

La delegación asunceña estará integrada también por los argentinos; Facundo Cobos (ex Boca), Federico Jourdan (ex Colón) Matías Pardo (ex Deportivo Morón) e Ignacio Colombini (ex Racing Club).

Por su parte en el Goiás se alineará el correntino Daniel Villalva (ex River Plate).

El otro representante paraguayo, River Plate, (Emiliano Agüero, Jonathan Requena, Mateo Bustos) entrará en escena también en la fecha e irá en busca del acceso a la siguiente etapa.

Será local en Villa Elisa (21.30) ante Deportivo Cali de Colombia (Agustín Palavecino) que parte con ventaja por el 2 a 1 de ida.

A su vez el homónimo uruguayo, River de Montevideo, recibirá desde las 19:15 al Atlético Grau, de Perú. Los 'Darseneros' montevideanos ganaron la ida 2-1.

Cómo sigue

Las revanchas de los 32avos. de final continuarán de la siguiente manera:

Mañana miércoles:

Nacional de Paraguay (0)-Bahía de Brasil (3)

Liverpool de Uruguay (2)-Llanero de Venezuela (0)

Deportivo Pasto de Colombia (0)-Huachipato de Chile (1)

Universidad Católica de Ecuador (0)-Lanús (3)

El jueves 27:

Plaza Colonia de Uruguay (0)-Zamora de Venezuela (1)

Fortaleza de Brasil (0)-Independiente (1)

Audax Italiano de Chile (0)-Cusco de Perú (2)

Los clasificados

Ya están clasificados a los 16avos. de final estos equipos:

Coquimbo Unido de Chile, Vasco da Gama de Brasil, Emelec de Ecuador, Melgar de Perú, Unión de Santa Fe, Fénix de Uruguay, Atlético Nacional de Colombia, La Calera de Chile, Millonarios de Colombia, Vélez Sarsfield, Sportivo Luqueño de Paraguay.