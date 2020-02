Sarmiento viaja para visitar a San Martín de Tucumán y presentaría tres cambios

El plantel profesional de Sarmiento de Junín siguió en la víspera con los trabajos de preparación para el importante partido del próximo lunes ante el líder de la zona “B” de la Primera Nacional de fútbol, San Martín de Tucumán, conjunto que solo perdió un partido en el presente certamen, precisamente en nuestra ciudad ante el “verde”.

El “verde”, que viene de vencer el domingo pasado por 2 a 1 en el estadio “Eva Perón” a Instituto de Córdoba, con doblete de tantos de penal del máximo goleador del torneo, Pablo Magnín, mientras que el “Ciruja” ganó de manera casi increíble en la visita a Villa Dálmine, ya que perdía 1 a 0 y sobre la hora y luego en tiempo de descuento, marcó los dos goles de su victoria final por 2 a 1.

En el ensayo de fútbol de ayer, que se repetirá hoy, antes del viaje por la noche y en colectivo hasta Tucumán, el entrenador Iván Delfino paró el que podría ser el equipo titular para jugar pasado mañana desde las 21.50 en “la Ciudadela” tucumana, desde las 21.50 con arbitraje del internacional Jorge Balino, de profesión bombero.

Por lo visto en el ensayo de ayer, jugarían como titulares Manuel Vicentini; Lautaro Geminiani (quien ingresará por el suspendido capitán Luis Yamil Garnier, expulsado ante Instituto y quien recibió una fecha de sanción), Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet, la misma línea defensiva que en el triunfo de la primera rueda ante el “Santo”, el 31 de agosto del año pasado.

En media cancha estarían Gabriel Graciani, Federico Vismara, Benjamín Borasi y Fabio Vázquez; un poco más arriba Sergio Quiroga (los dos últimos volverían como titulares, el “Checho” tras superar un conflicto con la dirigencia, por la firma de su contrato) y arriba el goleador Pablo Magnín.

Recordemos que hoy los jugadores del C.A.S. cerrarán los entrenamientos en Junín y alrededor de las 22 viajarán en micro a Tucumán, donde entrenarán liviano el domingo, para esperar el partido del lunes ante San Martín, cuyo plantel hizo un entrenamiento público ayer, con gran cantidad de público presente, socios e hinchas del “Ciruja”.



Sigue la fecha

La décima octava fecha, que terminará el lunes con el partido entre San Martín T) y Sarmiento, sigue hoy y continua mañana, con esta programación prevista:

Zona “A”:

Hoy sábado:

A las 17, Barracas Central – Belgrano de Córdoba (TV), será juez Maximiliano Ramírez.

A las 18, Independiente Rivadavia de Mendoza - Estudiantes de Río Cuarto, con controlador de Luis Lobo Medina.

A las 19, Agropecuario de Carlos Casares vs. Estudiantes de Río Cuarto, con el controlador de Andrés Gareano.

A las 21, Deportivo Morón – Alvarado de Mar del Plata, siendo juez Mariano Negrete.

A las 21.35, Atlanta – Ferro Carril Oeste (TV), con Adrián Franklin en el controlador del juego.

Mañana domingo:

A las 19, San Martín de San Juan – Mitre de Santiago del Estero, siendo árbitro Yamil Possi.

Lunes 24:

A las 17, Platense - Nueva Chicago (TV), con Yael Falcón Pérez como juez.

Desde las 19.05, Temperley - Guillermo Brown de Puerto Madryn (TV), con arbitraje de Fabricio Llobet.

Zona “B”:

Hoy sábado:

A las 19, Instituto de Córdoba - Deportivo Riestra, arbitrados por Gerardo Méndez Cedro.

A las 19.35 All Boys vs. Tigre (TV), siendo arbitrados por Diego Ceballos.

Mañana domingo:

A las 17, Almagro vs. Villa Dálmine, árbitro: Sebastián Zunino.

18.30, Quilmes - Gimnasia de Mendoza, con arbitraje de Nazareno Arasa.

Lunes 24:

A las 20.30, Santamarina de Tandil vs. Chacarita, en el estadio Municipal de Tandil, con contralor de Mariano González.

A las 21.50, San Martín de Tucumán – Sarmiento de Junín (televisado en directo), con arbitraje de Jorge Baliño. Serán asistentes Eduardo Lucero y Ernesto Callegari. Como cuarto árbitro fue designado Alejandro Ramírez.