Banfield-Aldosivi y Argentinos Juniors-Patronato de Paraná abren otra jornada de la Superliga de fútbol

Banfield se medirá esta tarde con Aldosivi en un cruce de Superliga entre dos que necesitan sumar y que abrirá la vigésima primera jornada, tras lo cual se medirán esta noche Argentinos Juniors y Patronato de Paraná.

Banfield, que con el regreso de Julio Falcioni a la dirección técnica alivió su situación en torno al descenso, recibirá al “Tiburón” de Mar del Plata, uno de los más comprometidos para seguir en la categoría.

El encuentro se jugará a partir de las 19 en la cancha del “Taladro”, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y televisado por la señal de cable Fox Sports Premium.

Los banfileños tienen 25 puntos, vienen de caer en la fecha pasada ante River Plate (1-0) y para engrosar su promedio necesita hacerse fuerte de local, donde empató en sus dos últimas presentaciones, con Patronato (3-3) y Rosario Central (1-1).

Aldosivi, por su parte, con 19 puntos, lleva tres partidos sin derrotas en condición de visitante, en la última fecha le ganó a Huracán en Parque de los Patricios y con ese triunfo salió del grupo de los tres que descenderán en forma directa, ahora integrado por Colón de Santa Fe, Patronato y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Será un partido especial para el técnico de los marplatenses, Ángel Guillermo Hoyos, porque regresará después de muchos años al estadio donde surgió como figura en Banfield entre 1978 y 1979, para destacarse luego en Talleres de Córdoba, Boca Juniors y varios equipos de América.

El historial entre ambos en la máxima categoría es de apenas cinco partidos, de los cuales Banfield ganó cuatro y empataron el restante.

Argentinos espera a Patronato de Paraná

Posteriormente, desde las 21.10, Argentinos Juniors recibirá a Patronato de Paraná (Entre Ríos) en La Paternal, en un partido de la SAF entre dos equipos con objetivos disímiles, ya que uno lucha entre los de arriba y el otro para no descender.

El encuentro se jugará en el estadio “Diego Armando Maradona”, ubicado en el barrio porteño de La Paternal, será arbitrado por Patricio Loustau y televisado por TNT Sports.

Argentinos tiene 34 puntos, siete menos que el líder River Plate (42) y cuatro por debajo del escolta Boca (39), y viene de conseguir un muy buen triunfo en Tucumán ante Atlético, mientras que Patronato (19) es uno de los tres equipos que está perdiendo la categoría (junto a Gimnasia y Colón), y si bien no pierde desde hace cuatro fechas, solo le ganó la semana pasada a Unión (1-0) y el resto fueron empates que a esta altura no le sirven.

Argentinos y el "Patrón" se enfrentaron apenas dos veces en la máxima categoría y ambas veces ganaron los entrerrianos.

Como seguirá

La vigésima primera fecha continuará de esta manera:

Mañana sábado:

A las 17.35, San Lorenzo-Racing (FOX Sports Premium), con arbitraje de Silvio Trucco.

A las 19.40, Independiente-Gimnasia y Esgrima La Plata (TNT Sports), dirige Fernando Echenique.

A las 21.45, Atlético Tucumán-Lanús (TNT Sports), siendo juez Fernando Espinoza; y Newell's-Colón de Santa Fe(FOX Sports Premium), con controlador de Pablo Dóvalo.

El domingo 23:

A las 17.35, Arsenal de Sarandí-Vélez Sársfield (FOX Sports Premium), árbitro será Mauro Vigliano.

A las 19.40, Boca Juniors-Godoy Cruz de Mendoza (TNT Sports), siendo juez Nicolás Lamolina.

A las 21.45, Estudiantes de La Plata-River Plate (FOX Sports Premium), dirigiendo el árbitro radicado en Lincoln, Darío Herrera.

El lunes 24:

A las 19.40, Defensa y Justicia-Rosario Central (TNT Sports), con arbitraje de Hernán Mastrángelo.

A las 21.45, Unión de Santa Fe-Central Córdoba de Santiago del Estero (FOX Sports Premium), bajo el arbitraje de Pablo Echavarría; y Talleres de Córdoba-Huracán (TNT Sports), siendo juez Facundo Tello Figueroa.