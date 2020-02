Lisandro López se fracturó un dedo del pie derecho

El defensor de Boca Juniors, Lisandro López, sufrió la fractura en el cuarto dedo de su pie izquierdo y estará fuera de la canchas durante un mes, de acuerdo a lo informado por el departamento médico de la entidad de Ribera.

El zaguero se lesionó el domingo en el primer tiempo del partido en el que su equipo venció como visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero por 4 a 0, por la vigésima fecha de la Superliga de Primera División de fútbol, y fue reemplazado por el paraguayo Junior Alonso.

De esta manera, "Licha" se perderá los últimos tres partidos de la Superliga, en la que Boca marcha en segundo lugar, a tres unidades del líder River Plate.

López salió anoche del campo de juego con claros signos de dolor, pero previamente antes de ser sustituido le indicaba al cuerpo técnico que necesitaba que lo infiltraran, porque prácticamente no podía pisar, lo que en definitiva lo obligó a cometer una falta al borde del área cuando Central Córdoba iba por el empate, a los 24 minutos del período inicial.

Los estudios realizados ayer confirmaron la lesión que lo mantendrá un mes inactivo. Lo positivo es que no será intervenido quirúrgicamente, aunque Boca pierde una pieza importante de cara al final del torneo, que lo tiene peleando mano a mano con su eterno rival, River Plate.

La lesión de López ocurrió cuando cerró una contra bárbara del atacante de Central Córdoba Jonathan Herrera, quien se iba rumbo al arco.

Ahora, el técnico Miguel Ángel Russo deberá decidir quién lo reemplazará.

En principio, se prevé que continuará Junior Alonso, quien entró ayer y cumplió en Santiago, aunque también aparecen como alternativas el peruano Carlos Zambrano y el juvenil Gastón Ávila.

Boca, cuyo plantel vuelve hoy a los entrenamientos, recibirá el domingo a las 19.40 venidero a Godoy Cruz de Mendoza, en “La Bombonera”, por la vigesimoprimera jornada de la la Superliga.

Mario Pergolini desmintió “roces” con Riquelme y anunció homenaje a Diego

El vicepresidente primero de Boca Juniors, Mario Pergolini, desmintió que tenga "diferencias" con el vice segundo, Juan Román Riquelme, a la vez que anunció un homenaje a Diego Maradona para cuando su equipo, Gimnasia y Esgrima La Plata, visite la Bombonera en la última fecha de la Superliga, el 8 de marzo.

"El otro día leí que estaba peleado con Román, pero no vi los argumentos. Eso es ciento por ciento mentira. Ni un entredicho tuve con él", explicó Pergolini en su programa radial.

"Creo que tendrá mucho que ver con esas versiones que corté mucho los tickets que les daban a algunos periodistas para los partidos y buscan cosas. Es que corté como ciento y pico de tickets que iban a medios. Por eso no se me ocurre por qué tema debería tener un conflicto con Román", comentó.

Posteriormente, ya en un programa televisivo, la referencia tuvo que ver para con otro ídolo boquense como Diego Maradona, de quien dijo que tanto a él como al presidente Jorge Amor Ameal y a Riquelme los hizo "pelota" antes de las elecciones, cuando el director técnico gimnasista se mostró con el candidato oficialista Cristian Gribaudo.

"Una plaqueta le vamos a dar a Diego, porque uno camina por el club y mucha gente lo quiere. Además su imagen está en las banderas que se muestran en las tribunas. Pero igual no es nuestro máximo ídolo, porque ese lugar es de Román", se congració Pergolini con Riquelme.