Delfino: “Lo más valorable es el triunfo que nos llevamos, lo demás se corrige”

Tras el término del encuentro, el técnico de Sarmiento, Iván Delfino, dialogó con la prensa en la zona de vestuarios donde hizo un balance del partido y del equipo.

“El partido fue durísimo y nos costó. Estuvimos bien hasta el primer gol y luego nos empezamos a complicar solos. Fuimos muy pasivos en algunos tramos, pero nos pudimos acomodar. Otra vez jugamos con un hombre menos. Lo más valorable es el triunfo que nos llevamos y después lo otro se corrige”, aseguró.

“Los chicos se entregaron y no están dejando de correr que es importante. Hay situaciones que nos cambian los formatos del partido. Por momentos nos quedamos muy largos y teníamos que salir a cortar”, destacó.

“Grupalmente el equipo respondió y corrió, pero en lo futbolístico no fue la mejor tarde. Hoy (por ayer) tiramos el promedio de edad para arriba”, subrayó.

“La realidad marca que teníamos que seguir siendo fuertes. Y esta segunda vuelta del campeonato va a ser duro. Somos unos de los equipos de la Primera Nacional con mayor experiencia”, concluyó.

“Ganar así es importante”

Por su parte, Ariel Cólzera, que ingresó en el segundo tiempo, afirmó: “Es una alegría. Por momentos nos metimos un poco atrás y nos manejaron la pelota. Por suerte tenemos a la fiera Magnín y que las manda a guardar. Hubo momentos que no agarramos la pelota y ganar así es importante, más allá del juego que no fue vistoso”.

“Por momentos juego de enganche, y por momentos de punta. Los minutos que nos da el técnico hay que aprovecharlos, sabiendo que hay muchos jugadores”, apuntó.

“Cuando nos quedamos con un hombre menos nos tiramos el equipo para atrás. Creo que ganamos un partido y no jugamos bien. Yo creo que todas son finales y que con San Martín de Tucumán va a ser complicado, pero nosotros vamos a ir a hacer lo nuestro”, subrayó.