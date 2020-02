Defensores de Belgrano ganó y dio otro paso adelante ante Quilmes

Defensores de Belgrano dio otro paso en la pelea por la punta de la zona 2 del torneo de la Primera Nacional de fútbol, al vencer ayer como local a Quilmes, 2 a 0, en el marco de la 17ma fecha.

Nicolás Benegas, a los 15m y 39m de la primera etapa, anotó los dos goles del equipo que conduce Fabián Nardoza, que llegó a las 32 unidades y quedó a tres del líder (San Martín de Tucumán).

Quilmes, que en el debut de Facundo Sava como DT la jornada pasada le había ganado a Tigre, se quedó con 19 y cedió terreno en su esperanza de meterse en el Reducido por un ascenso.

Con el triunfo de ayer, el equipo de Fabián Nardoza desplazó momentáneamente a Sarmiento de la segunda posición en tabla de la Zona 2.

Tigre venció a Rafaela y se acercó a los puestos de Reducido

Tigre quedó a apenas tres puntos de los puestos de clasificación al Reducido, al vencer anoche de local a Atlético de Rafaela, 2 a 0, por la 17ma fecha de la zona 2 de la Primera Nacional.

Emanuel Dening, de penal (31m PT) y el interminable Carlos Luna, a los 27m del segundo, marcaron los goles del "Matador".

Con la victoria, el equipo de Néstor Gorosito llegó a los 25 puntos y quedó a tres de Riestra, que hasta aquí ocupa el último lugar de clasificación al Reducido por un ascenso a la Superliga.

Rafaela, que terminó con diez hombres por la expulsión de Lucas Blondel (20m PT), desperdició la chance de alcanzar justamente a Riestra y se estacionó en los 24.

Brown de Adrogué venció a All Boys

Brown de Adrogué derrotó ayer a la tarde a All Boys 2 a 1, tras ir perdiendo, por la 17ma fecha de la Zona B de la Primera Nacional, en un duelo clave por la permanencia.

Brian Sarmiento (10m.Pt) adelantó a All Boys y Brown lo dio vuelta con goles de Ignacio Boggino (13m.Pt) y Felipe Cadenazzi de penal (37m.St).

El partido se jugó en el estadio Lorenzo Arandilla, del club Brown, y fue arbitrado por Julio Barraza.

Brown fue mucho mejor en el primer tiempo, que sin embargo se encontró en desventaja por el oportunismo de Sarmiento, el mejor jugador de la visita, quien recibió en el medio del área y definió con un tiro bajo a la izquierda de Martín Ríos.

No obstante el local se hizo del mediocampo e hizo justicia con el rápido empate de Boggino, quien, tras un tiro de esquina, empujó la pelota en la línea de sentencia

En el complemento volvió a ser más el local, que a poco del final tuvo su premio, luego de un absurdo penal de Adrián Martínez sobre Contreras, que Cadenazzi transformó en gol.

Así, Brown se alejó cinco puntos de All Boys, último en la zona, con un descenso en juego.

Chacarita y Gimnasia de Jujuy empataron sin abrir el marcador

Chacarita y Gimnasia y Esgrima de Jujuy empataron ayer a la tarde sin abrir el marcador, en San Martín, en un encuentro de la fecha 17 de la zona 2 del torneo de la Primera Nacional de fútbol.

El partido se jugó en la cancha de Chacarita y fue arbitrado por Héctor Paletta, que a los 39m de la etapa final expulsó al local Rodrigo Insúa (había ingresado ocho minutos antes).

Ambos equipos quedaron con 18 unidades, lejos de la pelea por entrar al Reducido y, al revés, cerca de la zona roja de la tabla.

Riestra le ganó a Santamarina y se ilusiona

Deportivo Riestra venció como local a Ramón Santamarina de Tandil, 1 a 0, en partido de la 17ma fecha de la zona 2 del torneo de la Primera Nacional.

El único tanto del encuentro lo anotó Eric Tovo, a los cinco minutos del segundo tiempo.

Con la victoria, Riestra llegó a las 28 unidades y se afirma en los puestos de clasificación al Reducido por el segundo ascenso.

Santamarina, en cambio, se hunde en la tabla (16 puntos) y, también, en la pelea por evitar el descenso.

Riestra formó con Vega; Gustavo Benítez, Alberto Martínez (Goitía), Montero y Tovo; Zaninovich, Murillo, Bravo y Pons (Víctor Gómez); Soto y Flores (Brito).

Santamarina lo hizo con Papaleo; Scifo, Barsottini (Boolsen), Jara y Kruspzky; Acevedo (Ham), Iturra (Beltrán), Mariano González y Depietri; Santillán y Telechea.

San Martín de Tucumán quiere salir airoso en su visita a Dálmine

San Martín de Tucumán (35 puntos), claro líder de la zona 2, intentará salir airoso en la visita que le formulará al siempre difícil Villa Dálmine (21), en Campana, en uno de los encuentros más atractivos de hoy por la 17ma. fecha del campeonato de la Primera Nacional de fútbol.

El partido se disputará desde las 17.00 de hoy en el denominado coliseo de Mitre y Puccini y tendrá como árbitro principal a Gerardo Méndez Cedro.

El conjunto tucumano, conducido por la dupla que integran Favio Orsi y Sergio Gómez, es el cómodo puntero del grupo, con 4 de ventaja sobre Sarmiento de Junín.

El 'Santo' tucumano tiene en duda la presencia del defensor Abel Luciatti, afectado por un dolor en la zona lumbar. En caso de que el ex Almagro no llegue en condiciones, su sustituto sería Rodrigo Moreira.

En tanto, Nicolás Castro, a pesar de presentar una molestia en la zona intercostal, se alistará desde el comienzo, según consideró el propio cuerpo técnico.

En la escuadra de Campana no habrá modificaciones, en torno a la formación que viene de superar como visitante a Instituto de Córdoba (2-1), el pasado fin de semana.

En el historial oficial entre ambos conjuntos, San Martín de Tucumán ganó 5 partidos; Villa Dálmine triunfó en 2 y los 4 cruces restantes fueron igualdades. En Campana, el elenco 'violeta' ganó una vez, hubo otro empate y el 'Santo' tucumano festejó en dos ocasiones.