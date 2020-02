"Cuando me lastimé pensé que me había roto", confesó el arquero Esteban Andrada

Esteban Andrada, guardavallas de Boca Juniors que este domingo volvería a la titularidad, relató ayer que cuando sufrió un fuerte esguince en una de sus rodillas durante la pretemporada supuso que se "había roto".

"Cuando me lastimé pensé que me había roto, porque no podía mover la rodilla", reveló el arquero, que podría recuperar su lugar en el partido del domingo a las 21.50 ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

El exarquero de Lanús y Arsenal se lastimó la rodilla derecha en enero pasado, mientras el conjunto del DT Miguel Angel Russo realizaba la pretemporada y se aprestaba a viajar a San Juan para disputar un amistoso ante Universitario de Lima (2-0).

Andrada sufrió un esguince grado 1 de su rodilla derecha. "Ya en el proceso de recuperación sabía que eran tres o cuatro semanas. Por suerte, ya estoy apto", puntualizó el arquero, en conferencia de prensa en el Centro de Entrenamiento, en Ezeiza.

"Estoy ansioso por volver. Intentaremos sacar un buen resultado en una cancha chica, en donde seguramente habrá mucho calor", indicó.

Durante los encuentros oficiales en los que estuvo ausente ante Independiente, Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán, Andrada contempló y elogió las labores de su reemplazante, Marcos Díaz.

"Marcos (Díaz) apoya desde afuera cuando me toca estar a mí o viceversa. Estamos todos en el mismo barco y por el mismo objetivo", consideró.

En relación a la recta final de esta Superliga, Andrada evaluó que "Boca necesita ganar los cuatro (partidos) que quedan para tener chances. Obviamente, el puntero (River) debería perder puntos", sostuvo.

En referencia al rival del fin de semana, el guardametas consideró que "Central Córdoba es un adversario que le saca provecho a las pelotas paradas. Los laterales van al área", describió.

Andrada sostuvo que el técnico Miguel Angel Russo "tiene muy clara la idea" respecto de cómo debe jugar el equipo. "Estamos mejor físicamente", precisó.

El arquero también reveló que en el anterior ciclo, que conducía el DT Gustavo Alfaro, "los resultados nos acompañaban hasta noviembre, diciembre, cuando nos quedamos afuera de la Copa (Libertadores)", dijo en referencia a la eliminación a manos de River Plate, en semifinales del certamen continental.

"Cuando nos tocó quedarnos afuera, creo que empezamos a hacer todo mal", expresó Andrada.

"Ya en el proceso de recuperación sabía que eran tres o cuatro semanas. Por suerte, ya estoy apto".

La actualidad del plantel "xeneize"

El plantel practicó ayer en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, en donde el DT efectuó una práctica de fútbol, en donde se mezclaron titulares con suplentes.

Una probable formación de Boca nucleará a Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández y Sebastián Villa; Franco Soldano y Carlos Tevez.

El equipo xeneize trabajará hoy en horario matutino y, desde las 17.30, emprenderá vuelo hacia la capital santiagueña, en vuelo chárter. La delegación se alojará en el hotel Carlos V y concretará el regreso a la ciudad de Buenos Aires, apenas finalizado el cotejo en el estadio Alfredo Terrera.