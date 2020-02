Delfino probó el equipo con Wilfredo Olivera como titular

Finalmente, Wilfredo Olivera regresará en Sarmiento de cara al partido de mañana ante Instituto de Córdoba. Ayer, el defensor fue exigido al máximo y el cuerpo médico dio el "ok" para que el buen futbolista forme parte del once titular en el partido correspondiente a la fecha 17 del Campeonato de la Primera Nacional.

De esta manera, para el choque de mañana, que se jugará en el Estadio "Eva Perón", que será arbitrado por Yael Falcón Pérez y con hora de inicio a las 19.30, el probable once inicial será con Manuel Vicentini; Yamnil Garnier, Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Fermín Antonini y Benjamín Borasi; Fernando Núñez y Pablo Magnín.

Cabe recordar que Sarmiento ocupa el segundo lugar en la posiciones de la Zona 2, con 31 puntos; mientras que 35 tiene el líder, San Martin de Tucumán.

Instituto tendrá dos cambios

Instituto de Córdoba presentaría dos cambios en su formación titular, obligados por suspensiones. Los dirigidos por César Zabala sufrieron en su estadio una dura derrota ante Villa Dálmine (1-2) el pasado fin de semana, partido en el que Ignacio Antonio y Emiliano Endrizzi alcanzaron cada uno la quinta amonestación.

Los reemplazantes de Antonio y Endrizzi serán Cristian Carrizo y Malcom Braida, respectivamente, mientras que se mantendrá como titular el centrodelantero Francisco Apaolaza.

La ‘Gloria’, que tiene 20 puntos y ocupa la octava posición de la zona, formaría con Germán Salort; Franco Flores, Facundo Agüero, Facundo Erpen y Carrizo; Juan Ignacio Sills, Facundo Silva y Damián Arce; Braida Mateo Bajamich y Apaolaza.