Heinze dijo que sus jugadores "sacaron al club de abajo"

El entrenador de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze, defendió a sus dirigidos porque "sacaron al club de abajo" ante el complicado arranque del año en la Superliga. "Tengo un equipo de hombres que lo vienen demostrando, como haber sacado a la institución de un lugar bajo. Cada partido es una batalla en la cual hay que dar exámenes", apuntó el director técnico en el contacto semanal con la prensa.

Vélez no ganó en la Superliga en este 2020, ya que empató con Gimnasia y Esgrima La Plata (0-0) y Aldosivi de Mar del Plata (1-1) y cayó con San Lorenzo (0-1). Los malos resultados lo sacaron de la pelea por el título: está octavo con 30 puntos, a nueve de River Plate.

Heinze tiene contrato con el club hasta junio venidero, aunque todavía es incierto si renovará o no el vínculo. "Me gustó mucho el equipo a nivel posicionamiento, en recuperación, en los riesgos que asumió, en varios puntos. Cada vez el equipo está mejor", elogió el "Gringo".

Vélez no tendrá actividad este fin de semana, ya que el partido contra Godoy Cruz de Mendoza se pasó al miércoles 4 de marzo por un partido de los Jaguares, que mañana jugarán ante los Reds por la tercera fecha del Súper Rugby.

De hecho, el "Fortín" viajará a Quito, ubicado a 2.900 metros de altura sobre el nivel del mar, para enfrentar el martes a Aucas, en la vuelta de la primera rueda de la Copa Sudamericana.

"Les dije a mis jugadores que es un partido de fútbol y hay que jugarlo. Lo externo queda en otro lado. No todos reaccionan igual a los efectos de la altura. En base a eso, no modificamos la preparación", comentó.

"Voy a llevar a Ecuador a todos los que puedan estar. Quiero ver cómo está Ricky (Ricardo) Álvarez que recién empezó a entrenar con el grupo y sumando entrenamientos. No está descartado para viajar", contó sobre el último refuerzo de su plantel.

En el partido de ida, Vélez se impuso por 1 a 0 en Liniers, con gol del mediocampista Ricardo Centurión.