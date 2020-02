Delfino prueba el equipo para recibir a Instituto de Córdoba

El entrenador Iván Delfino encabezará hoy el primer ensayo de fútbol de la semana y en la práctica vespertina probará el once titular que el domingo recibirá a Instituto de Córdoba en el partido correspondiente a la fecha 17 del Campeonato de la Primera Nacional. El choque ante la "Gloria" se jugará en el Estadio "Eva Perón", será arbitrado por Yael Falcón Pérez y comenzará a las 19.30.

Hoy, a las 18, en la cancha número uno de Ciudad Deportiva, Delfino probará un once titular que deberá tener al menos un cambio obligado en relación al equipo que empató 1-1 en la fecha anterior frente a Santamarina de Tandil.

El DT del Verde deberá mover las piezas en el fondo debido a la expulsión del defensor Braian Salvareschi. En esa posición podría regresar Wilfredo Olivera o bien el entrenador podría poner a Yamil Garnier como marcador central y sumar a Lautaro Geminiani como lateral derecho.

Al mismo tiempo, la novela entre la dirigencia del Verde y el volante Sergio Quiroga aún no encontró su final feliz. El volante sigue en conflicto por la renovación de su contrato, se entrena con el plantel de reserva y todo parece indicar que no estará a disposición del DT para el partido del domingo.

En definitiva, un probable once inicial para recibir a Instituto sería con Manuel Vicentini; Garnier, Geminiani u Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Fermín Antonini y Benjamín Borasi; Fernando Núñez y Pablo Magnín.