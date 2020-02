Al término de los 90 minutos en Tandil, en la zona de vestuarios, el entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, y el capitán, Yamil Garnier, dialogaron con la prensa.

El DT del Verde, sobre el empate 1 a 1, expresó: “Fue un partido difícil. Siempre los arranques son complicados y pudimos rescatar un punto en la adversidad y eso es importante para el inicio. Quedó demostrado que el equipo responde más allá de los nombres y esquemas que usemos. Para un técnico siempre es importante tener alternativas para buscar.

En relación a la expulsión de Salvareschi, afirmó: “De donde estoy yo, no se vio bien la jugada de la expulsión. Pero una vez que está expulsado no hay nada para hacer y el equipo se hizo fuerte para superar este golpe. Hicimos un buen partido”.

Añadió: “Arrancamos como terminamos el primer tiempo, con Borasi por un costado y Graciani por el otro y el ‘Morocho’ (Pablo Magnín) de punta. Nos tiraron muchos centros de costados y no nos convirtieron. Pero por uno de frente nos marcaron el gol”.

Por último, dijo: “Más allá de todo, tengo que rescatar la entereza del equipo para sacar el partido adelante. Me hubiera gustado ganarlo, pero así está bien. Por lo pronto tenemos que descansar, ver cómo están y los partidos se juegan de a uno y no podemos mirar más allá de eso. Es un arranque difícil, el equipo sigue respondiendo, se ganó un respeto, corrió y jugó”.

“La única que tuvo Pablo la mandó a guardar, destacando la efectividad que nosotros le pedimos. Preferimos cuidarlo para ver cómo llega al próximo partido”, concluyó Delfino respondiendo así por los motivos del cambio.

“Rescatar la actitud”

También Yamil Garnier habló y dijo: “Después de la expulsión cambió el partido. Creo que en el primer tiempo nos pudimos acomodar bien y encontramos el gol. Con el correr de los minutos los fuimos arrinconando, pero el cansancio pesó y nos terminaron empentando a lo último. Es una lástima, pero hay que rescatar la actitud del equipo que fue a buscar todo el tiempo al partido”.

Agregó: “Brian (Salvareschi) fue a la pelota y no lo vio al rival y hay contacto. En el segundo tiempo también hubo una igual de ellos, pero está en el criterio del árbitro. Nos repusimos rápido. En el segundo tiempo pudimos lastimar y generar un gol y varias situaciones más”, afirmó.

En resumen, concluyó: “Recién arranca el torneo, queríamos los tres puntos y el equipo mostró la madurez del año pasado, lo que da más tranquilidad. Ahora se viene un partido de local y hay que meterlo. Como diría un viejo conocido ‘somos pocos, pero somos buenos’. El grupo está bien y queda demostrado partido a partido”.