San Lorenzo aguantó sin pudores y se quedó con el triunfo ante Vélez Sarsfield

San Lorenzo, que jugó con diez hombres durante todo el segundo tiempo, aguantó sin pudores para quedarse con el triunfo ante Vélez por 1 a 0, en el Nuevo Gasómetro, en el partido correspondiente a la fecha 19 de la Superliga.

El juvenil Julián Palacios marcó el único gol y el defensor Fabricio Coloccini fue expulsado con roja directa en los últimos minutos del primer tiempo. Vélez también quedó con diez jugadores por la roja a Lautaro Gianetti en el cierre del partido.

El equipo de Diego Monarriz dejó todo por la victoria. La salida de su capitán quebró el 4-3-1-2 inicial y el segundo tiempo encontró a San Lorenzo, que ingresó a zona de clasificación para Copa Sudamericana, en plena actitud defensiva.

El "Cuervo" aprovechó el retroceso defectuoso de Vélez para marcar el primer gol. El centro de Óscar Romero buscó a Ramírez, pero finalmente recayó en Palacios, quien picó la pelota ante la salida de Hoyos.

En un primer tiempo parejo, de pocos espacios, San Lorenzo sacó ventaja y Vélez no tuvo ideas para vencerlo. Ni siquiera cuando Coloccini dejó al local con un menos por una infracción muy fuerte a Bouzat.

Vélez no fue preciso y chocó con la línea defensiva de San Lorenzo, que se hizo férrea y numerosa en el segundo tiempo. El ingreso de Ricardo Centurión buscó quebrar esa defensa, pero no dio resultado.

San Lorenzo hizo un desgaste físico importante. Comprometido y atento a cada pelota logró cuidar la escasa diferencia, sin pudores, en su área. No importó lo que hiciese frente a su gente que en el primer tiempo expresó su disconformidad con el paraguayo Óscar Romero y sus pausas.

El "Ciclón" se apoyó Poblete, la guía del mediocampo, a la concentración de Donatti y Arias, pero principalmente en Sebastián Torrico, el héroe del Torneo Inicial 2013, que apareció con los remates de media distancia.

Vélez, más allá de una actuación discreta, mereció el gol por las situaciones creadas. En el primer tiempo tuvo la más clara con un cabezazo de Brizuela y en la segunda parte chocó contra Torrico.

San Lorenzo se paró con línea de cinco en el final, que incluso se extendió a seis, y logró su cometido. La vuelta al triunfo después dos partidos le costó más de lo pensado ante un rival directo en la lucha por el campeonato.

La hinchada de San Lorenzo, después de tantos nervios, se desahogó en el epílogo, cuando hubo roces entre los protagonistas con una expulsión injusta de Gianetti. El equipo de Monarriz no se rinde en la Superliga y Vélez, que lleva tres sin ganar con dos empates, dejó pasar otra gran oportunidad.

En la próxima fecha, San Lorenzo jugará ante Talleres en Córdoba y Vélez será local con Godoy Cruz, de Mendoza.