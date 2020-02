"Ganar siempre es positivo pese a los errores"

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, remarcó el sábado a la noche que "ganar siempre es positivo", más allá de que el equipo "cometió errores" en el 2-0 sobre Atlético Tucumán, en la Bombonera, resultado que le permitió al xeneize alcanzar provisoriamente la línea del líder River Plate.

Por la decimonovena fecha de la Superliga, el conjunto xeneize alcanzó una victoria con más sustento en lo numérico que en lo futbolístico en sí. Y eso, el técnico lo apreció

"Cometimos errores, pero ganar siempre es positivo. Equivocamos el juego porque el rival nos dio poco espacio y nosotros no vimos que el partido estaba por derecha y siempre fuimos por izquierda", argumentó el entrenador que vive su segundo ciclo en la entidad de la Ribera (en el primero fue campeón de la Copa Libertadores en 2007).

"De esas cosas nos tenemos que dar cuenta y saber dónde lastimar", cuestionó el DT, que también describió que su equipo "tuvo problemas" en las pelotas paradas en contra.

"Nos cabecearon dos veces en el área y nos pudieron haber generado más inconvenientes. Faltan pocos partidos y la exigencia a mejorar es mayor", explicó.

En principio, por unas horas, el equipo xeneize llegó a la cima de la clasificación, junto a River Plate, lo que supone para Russo "un aspecto importante para la gente".

"Boca siempre es presión. Pero estamos unidos y estamos bien. Al plantel le tengo mucha fe. Nos enojamos cuando no jugamos bien y eso es bueno. Hay autocrítica, aunque sabemos que esto es partido a partido", destacó.

Sobre la aparición en el banco de suplentes del delantero cordobés Ramón Abila, quien cerró la pizarra con un tanto de penal, el técnico fue enfático: "No hago análisis de tipo individual. 'Wanchope' (Abila) está bien, como también (Franco) Soldano. La competencia es sana; día a día", puntualizó.

"Hoy (por el sábado) a Ramón (Abila) le toca estar afuera. Como también a (Mauro) Zárate y (Esteban) Andrada que ya esta semana estarán bien", agregó.

La llegada de Capaldo

El entrenador también se refirió al retorno del mediocampista Nicolás Capaldo, quien culmina su participación en el seleccionado sub 23 que ganó el Preolímpico en Colombia y clasificó a los Juegos OLímpicos Tokio 2020.

"Para nosotros Nicolás (Capaldo) es un jugador muy importante. Veremos cómo llega. Que no juegue contra Brasil (está suspendido) nos sirve porque llegará más descansado. Lo necesitamos y veremos en la semana si podrá estar el domingo", dijo Russo.

El plantel regresa hoy a los entrenamientos en el Centro Deportivo de Ezeiza, desde las 16.00. Como apuntó Russo tanto Andrada como Zárate trabajarán a la par de sus compañeros, ya recuperados de sendas lesiones.

El próximo encuentro del conjunto xeneize será el domingo venidero ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Alfredo Terrera.