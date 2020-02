"Independiente es el favorito para ganar el clásico", dijo el entrenador Lucas Pusineri

El entrenador de Independiente, Lucas Pusineri, derrocha confianza de cara al partido del domingo ante Racing y no vaciló en afirmar que su equipo "es el favorito para ganar el clásico".

Pusineri repitió este concepto en más de una ocasión en el curso de la conferencia de prensa que brindó ayer al mediodía en el predio "rojo" en Villa Domínico, donde por la mañana el plantel realizó trabajos tácticos.

El técnico del equipo de Avellaneda resaltó que "el plantel tiene mucha confianza después de lo que demostró en el partido con Rosario Central (5 a 0)", lo que lo llevó a confirmar el mismo equipo que goleó a los rosarinos.

Así, Independiente formará con Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza y Juan Sánchez Miño; Brian Romero, Lucas Romero, Domingo Blanco y Cecilio Domínguez; Leandro Fernández y Silvio Romero.

Hoy el fútbol se juega de manera intensa y hay que ser inteligente para aprovechar los mínimos detalles que se presentan en los partidos. Lucas Pusineri. DT de Independiente

Pusineri subrayó que no cree que sea una ventaja el hecho de que Sebastián Beccacece, actual DT de Racing, haya dirigido hace poco a Independiente.

"No creo que sea una ventaja porque en los planteos de los partidos los duelos individuales se resuelven dentro de la cancha. Y tampoco es una desventaja no conocer la formación del rival, yo sí confirmé el equipo porque tengo muy claro lo que vamos a hacer", subrayó.

"Hoy el fútbol se juega de manera intensa y hay que ser inteligente para aprovechar los mínimos detalles que se presentan en los partidos. Y si queremos alcanzar algún título o conseguir la clasificación a alguna Copa, debemos seguir siendo protagonistas", agregó.

Pusineri también se refirió a la salida de Pablo Pérez a Newell's Old Boys. "Es un tema definido aunque debo decir que con nosotros siempre fue muy cordial y respetuoso del trabajo. Pero antes de que yo llegara hubo otros hechos que incidieron en la decisión tomada. Lo mejor era un cambio de equipo, una salida interesante para él".

"Además, su salida no cambia la perspectiva en cuanto al funcionamiento del equipo. Es más, tenemos a Domingo Blanco, un jugador que se adapta a a distintas funciones. Como lo demostró contra Central, que jugó como doble volante central. Me puso contento lo bien que lo hizo, habla de su capacidad", añadió.

El DT recordó los clásicos como jugadores

Pusineri recordó los clásicos que jugó para Independiente pero aclaró que "uno puede dar mensajes por la experiencia, pero son los jugadores los que se deben motivar y entender que son partidos que quedan en la historia por la adrenalina que corre. Hubiese sido lindo que se jugara con público visitante".

Por último, comentó que no podrá contar con el zaguero uruguayo Gastón Silva porque "no tiene el alta médica" de su esguince de tobillo derecho.

El plantel "rojo" entrenó por la mañana durante dos horas en Villa Domínico y realizó movimientos con pelota y trabajos físicos y tácticos. Hoy entrena a primera hora en el estadio, a puertas cerradas, y tras el almuerzo concentrarán en un hotel céntrico de Buenos Aires.

La reserva de Independiente, en tanto, se impuso ayer a Racing por 2 a 0 con goles de Alan Velasco y Alan Soñora.

El clásico entre Racing Club e Independiente se jugará mañana domingo en el Cilindro de Avellaneda, por la fecha 19 de la Superliga, desde las 19.40.