El DT de Racing Club, Sebastián Beccacece, aseguró ayer que los delanteros Lisandro López y Darío Cvitanich "pueden jugar juntos" en la previa del clásico ante Independiente del próximo domingo por la fecha 19 de la Superliga.

"Lisandro y Cvitanich pueden jugar juntos; de hecho ya han tenido esa chance unos minutos. Son jugadores que tienen un nivel y un conocimiento sobre el juego que está por encima de la media y eso es algo que a mí me gusta mucho", indicó Beccacece en la conferencia de prensa que brindó en el Cilindro de Avellaneda.

A su vez, indicó que Lisandro López se entrenó "con normalidad" y por lo tanto es "optimista" con respecto a su recuperación por una sobrecarga en el gemelo interno de la pierna izquierda.

Sabemos lo que significa para el hincha y entendemos el significado. Por eso quiero que sepan que trabajaremos para lograr la victoria.

"A Lisandro López lo he visto muy bien en la etapa preparatoria, muy involucrado, y también con un nivel de compromiso muy grande, con el acompañamiento a este proceso. No tengo dudas de que va a cumplir las expectativas que el mundo Racing tiene sobre él", indicó el ex DT de Defensa y Justicia.

Beccacece aseguró que tiene "el equipo en la cabeza", pero no lo confirmó porque lo dará "el mismo día del partido" en el Cilindro de Avellaneda.

Una probable alineación sería con: Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Leonardo Sigali y Eugenio Mena; Walter Montoya, Leonel Miranda, Matías Rojas y Alexis Soto; Lisandro López y Héctor Fértoli.

A propósito de su pasado reciente en Independiente, Beccacece indicó que lo vivirá "como todos los partidos" al cual le imprimirá "intensidad y emotividad", una característica de su estilo.

"No es una ventaja conocer al plantel de Independiente. Son partidos especiales, pero la verdad se ve en la cancha con los jugadores que son los que resuelven desde una idea del entrenador. Lo más importante es lo que ejecuten los futbolistas. El trabajo de un entrenador es que llegue a su mejor versión. Confiamos en los jugadores que tenemos para salir victoriosos en el clásico", señaló Beccacece.

"Estos eventos como el clásico tienen un componente festivo y pasional. Sabemos lo que significa para el hincha y entendemos el significado. Por eso quiero que sepan que trabajaremos para lograr la victoria", agregó el entrenador de Racing.

Beccacece remarcó que el equipo contará con "el apoyo incondicional" de sus hinchas el próximo domingo. "Los jugadores saben eso y va a ser un factor muy importante a favor del plantel", apuntó.

El ex DT de Defensa y Justicia consideró que está en el inicio "de un proceso" en el club y que ya observó "mejoras", más allá de los dos partidos que disputó por la Superliga con los empates ante Atlético Tucumán y Argentinos Juniors.

"Trataremos de darle continuidad fecha a fecha a esta idea futbolística que tenemos en la cabeza. Desde la conducción siempre hemos tenido la flexibilidad de adaptarnos a los jugadores que tenemos. Siempre digo que no me aferro tampoco a un sistema, sino a una idea. Creo mucho en la flexibilidad y en la capacidad individual del futbolista", concluyó Beccacece.