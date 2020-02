Argentinos dejó pasar otra chance: falló un penal y no pudo romper el 0-0 con Lanús

Argentinos Juniors y Lanús, dos de los perseguidores del líder River, no pudieron sacarse diferencias y dejaron pasar una chance clave, al igualar 0-0 en Paternal, por la decimonovena fecha de la Superliga.

El "Bicho" de Diego Dabove fue el dominador del encuentro y si no se llevó la victoria fue por su poca eficacia y la soberbia actuación del arquero Agustín Rossi, que incluyó detenerle un penal a Miguel Angel Torrén, a los 28 minutos del segundo tiempo.

Al margen de eso, el "Bicho" tuvo las oportunidades más claras, todas en la figura de Gabriel Hauche en el primer tiempo: le sacaron una pelota en la línea, tiró otra por arriba del travesaño con el pecho y en la última se topó con la humanidad de Rossi.

Del otro lado, Lanús intentó generar juego asociado con el juvenil Matías Esquivel y Marcelino Moreno, pero también Lucas Cháves estuvo seguro en el arco local, y en la segunda mitad se fue quedando sin reacción ante el empuje del "Bicho".

Argentinos dominó los primeros 30 minutos del partido, generando varias ocasiones claras de peligro para abrir el marcador. Hauche no tuvo su noche después que Exequiel Muñóz rechazó en la línea un remate suyo que había superado al arquero, la pelota se fue por arriba del travesaño cuando le puso el pecho a un centro de Batallini y luego el propio Rossi le sacó un derechazo cruzado.

La más peligrosa de Lanús, en un primer tiempo donde le costó enganchar el ritmo de juego y lo que pedía el partido, Acosta desperdició un cara a cara con el arquero Lucas Cháves.

En el complemento, el dominio de Argentinos se profundizó un poco más, a partir del gran trabajo de Elías Gómez, que fue protagonista de una de las jugadas del partido. Pero la más clara llegó sobre los 25 minutos, cuando el árbitro Fernando Rapallini sancionó correctamente penal de Di Plácido sobre Batallini, quien iba a definir de frente.

Torrén asumió la responsabilidad, pero anunció su remate al palo derecho de un Rossi que se lanzó y, en dos tiempos, se quedó con el balón.

Y en la última, el exarquero de Boca desvió a mano cambiada un fortísimo remate de Florentín, cuando todos los hinchas del "Bicho" se relamían en la tribuna.

Argentinos y Lanús jugaron para River y Boca, que ahora deberán ganar para estirar un poco más la ventaja en los dos primeros puestos de la Superliga.