Sin la presencia del volante Sergio Quiroga, el técnico Iván Delfino paró un equipo titular

Ayer por la tarde, el entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, encabezó un extenso ensayo de fútbol que se realizó a puertas cerradas en el estadio "Eva Perón".

Sin la presencia del volante Sergio Quiroga, quien aún no solucionó los problemas en su contrato, el DT del Verde paró en cancha un once titular que seguramente será el que visite el lunes a Santamarina de Tandil, en el partido correspondiente a la fecha 16, que marcará el reinicio del Campeonato de la Primera Nacional y que será arbitrado por Julio Barraza.

Al momento de repartir las pecheras entre los titulares, Delfino optó por Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Braian Salvareschi, Lucas Landa y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Fermín Antonini y Benjamín Borasi; Fernando Núñez y Pablo Magnín.

En el transcurso del ensayo, Delfino dio señales de aprobación y si no hay grandes novedades con esos once Sarmiento debutaría en la temporada 2020.

Claro que la gran duda pasa por saber que ocurrirá con el volante Sergio "Checho" Quiroga. Al respecto, cabe recordar que por decisión de la comisión directiva el jugador no se entrenó junto a sus compañeros el miércoles ni tampoco ayer.

El problema tiene que ver con la renovación de su contrato que vence en junio. El representante de Quiroga y los dirigentes del club se reunirían hoy por última vez para intentar destrabar el conflicto. De lo contrario, el jugador sería marginado del partido ante Santamarina de Tandil.

Al mismo tiempo, cabe recordar que el defensor Wilfredo Olivera no estará presente por lesión (se recupera de un desgarro) ni tampoco el volante Claudio Pombo (desgarro).

Según informaron desde el departamento de prensa, está previsto que el plantel profesional se entrene nuevamente hoy a la tarde, en el "Eva Perón"; y mañana al mediodía la delegación partirá rumbo a Tandil.

Quilmes cortó la mala racha y le ganó a Tigre

Quilmes, en el regreso del director técnico Facundo Sava, cortó anoche una mala racha de diez partidos sin victorias y le ganó como local a Tigre por 2 a 1, en el marco de la 16ta fecha de la zona 2 de la Primera Nacional.

Los goles del "cervecero" fueron anotados por Leandro González, al minuto del primer tiempo, y Justo Giani, a los 19m del segundo. Marcelo Larrondo, de tiro penal sobre el cierre del partido, logró el descuento para el conjunto de Victoria.

Sava inició su segundo ciclo en el club con un triunfo merecido: González abrió la cuenta en el inicio del partido, con un zurdazo cruzado tras un rebote cedido por Marinelli; y Giani, con un toque casi en la línea tras un centro del propio González, la cerró en el complemento, etapa en que la superioridad de Quilmes fue notoria.

Tigre respondió con alguna reacción en la primera etapa y luego de la temprana desventaja, aunque las imprecisiones de tres cuartos de cancha hacia adelante y el estado del campo de juego, afectado por la lluvia, le impidieron generar peligro.

Recién logró el descuento en el último suspiro, con un penal de Larrondo, abajo a la izquierda de Ledesma.

Los de Néstor Gorosito se quedaron con 22 puntos y Quilmes, que busca recuperar terreno en la pelea por meterse al Reducido por un ascenso a la Superliga, suma ahora 19.