Todos los detalles de la fecha 16

Zona 1

Hoy

17.05: Barracas Central vs. Brown de Madryn (Nelson Sosa); y a las 21: Temperley vs. Estudiantes de Río Cuarto (Carlos Gariano).

Mañana

17.30: Estudiantes vs. Mitre de Santiago del Estero (Luis Lobo Medina); 19.05: Platense vs. Ferro (Jorge Baliño); y a las 20: San Martín de San Juan vs. Belgrano (Diego Ceballos).

El domingo

17.05: Deportivo Morón vs. Nueva Chicago (Pablo Dóvalo); a las 19: Agropecuario vs. Alvarado (Yamil Possi); y a las 20: Independiente Rivadavia vs. Atlanta (Leandro Rey Hilfer).



ZONA 2

Hoy

19.05: Quilmes vs. Tigre (Carlos Córdoba); a las 21: Atlético de Rafaela vs. Brown de Adrogué (Fabricio Llobet); y a las 21.30: Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Deportivo Riestra (Lucas Novelli).

Mañana

17: Defensores de Belgrano vs. Gimnasia de Mendoza (Lucas Comesaña); y a las 17.05: All Boys vs. Chacarita Juniors (Yael Falcón Pérez).

El domingo

A las 18: San Martín de Tucumán vs. Almagro (Mario Ejarque); y a las 19: Instituto vs. Villa Dálmine (Pablo Giménez).

El lunes

A las 20.30: Santamarina de Tandil vs. Sarmiento (Julio Barraza).